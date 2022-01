Dakar: Marcelo Medeiros está em sétimo na geral dos quads

Marcelo Medeiros, piloto da Tagracing Team, concluiu a nona etapa do Dakar na quinta posição entre os Quadriciclos FIM. Por causa de um capotamento, pouco antes do ponto de controle do km 241, o maranhense completou os 287 quilômetros de trecho cronometrado desta terça-feira em 3h35min51seg.

Penalizações aplicadas a seus concorrentes no final do briefing da noite desta segunda-feira e no final da prova desta especial, fizeram o titular da Yamaha #183 subir dois degraus na tabela de classificação da competição, ficando agora na sétima posição e somando 60h39min28seg.

A nona especial do 44º Dakar teve percurso em forma de laço ao sul de Wadi Ad-Dawasir e começou mais tarde do que o normal, para manter os retardatários do dia anterior no jogo. A resistência dos competidores e de suas máquinas foi um fator decisivo. A presença de montanhas, seguidas de trilhas que serpenteiam os cânions (33% da prova), exigiu uma abordagem diferente na pilotagem. Apesar das areias e dunas serem em menor quantidade, em comparação com as etapas anteriores, ainda dominou a prova do dia (77%), considerada difícil até pela navegação.

Medeiros foi o segundo a partir da largada e tomou a dianteira já nas duas primeiras zonas de controle – km 40 e km 80. Entre o segundo e terceiros pontos do trecho cronometrado, o argentino naturalizado americano, Pablo Copetti, ultrapassou o maranhense e passou a liderar a competição. Marcelo passou a ficar na cola de Coppeti, com intervalo variando na casa do 1m25seg. Pouco antes do último waypoint, do km 241, ao atravessar uma duna, o piloto da Tagracing Team sofreu um incidente e perdeu 12min16seg para colocar o Yamaha Raptor de volta a trilha.

“Eu vinha bem, administrando minha posição, mas quase no fim da prova tive esse contratempo. Encontrei uma duna que quebrava em 90 graus e caí embicado no areão, capotando. Estou bem e o quadri só teve danos na carenagem dianteira. Minha equipe vai ter um pouco de trabalho, mas vamos com tudo para concluir as etapas que restam deste Dakar. Apesar deste aperreio, estou satisfeito com o resultado e focado em meu objetivo”, contou o piloto maranhense.

Nesta quarta-feira, a caravana do Dakar segue para Bisha, onde permanecerá até sexta-feira, véspera da final. A décima especial desta edição promete ser uma das especiais mais rápidas. Os competidores precisarão ter em mente que pressa gera desperdício, especialmente quando se trata de navegar pelas inúmeras interseções, que são a marca registrada das rotas sauditas. Os cenários serão particularmente agradáveis aos olhos. Uma rica tapeçaria de paisagens e cores deixará os espectadores maravilhados.

Na quinta-feira, 13, o rali permanece em Bisha, onde será disputada outra especial em forma de laço, a sexta prova neste formato desde o início do evento. Depois, a caravana segue de retorno à Jeddah, sede da grande final da competição. O piloto da Tagracing Team e seu Yamaha Raptor 700 vão percorrer, durante estas duas primeiras semanas do ano, a um total de 8.404 quilômetros, dos quais 4.129 km são de especiais cronometradas e o restante divididos entre trechos iniciais e finais de deslocamento.

DAKAR 2022

RESULTADO 9ª ETAPA – QUADRICICLOS FIM

TOP 10 (EXTRA-OFICIAL)

1) #173 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports/ Yamaha Rally Team, 3h18min58seg

2) #174 Alexandre Giraud (FRA), Yamaha Racing/ Smx Dragon, 3h25min14seg

3) #192 Francisco Moreno (ARG), Drag’on Rally Team, 3h28min03seg

4) #188 Vincent Padrona (FRA), Drag’on Rally Team, 3h35min43seg

5) #183 Marcelo Medeiros (BRA), Tagracing Team, 3h35min51seg

6) #175 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 3h51min05seg

7) #185 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing Team, 4h16min17seg

8) #186 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 4h52min52seg

9) #182 Nicolas Robledo Serna (COL), Equipo Colombia 4X4, 5h25min50seg

10) #195 Àlex Feliu (ESP), Àlex Feliu Competición, 39h05min00seg

CLASSIFICAÇÃO GERAL (após nove etapas) – QUADRICICLOS FIM

TOP 10 (EXTRA-OFICIAL)

1) #174 Alexandre Giraud (FRA), Yamaha Racing/ Smx Dragon, 38h06min16seg

2) #173 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports/ Yamaha Rally Team, 38h30min47seg

3) #175 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 40h44min18seg

4) #192 Francisco Moreno (ARG), Drag’on Rally Team, 40h44min58seg

5) #185 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing Team, 45h12min45seg

6) #186 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 52h38min21seg

7) #183 Marcelo Medeiros, Tagracing Team, 60h39min28seg

8) #188 Vincent Padrona (FRA), Drag’on Rally Team, 70h04min32seg

9) #182 Nicolas Robledo Serna (COL), Equipo Colombia 4X4, 82h10min20seg

10) #195 Àlex Feliu (ESP), Àlex Feliu Competición, 92h22min41seg

11) #193 Alexandr Maksimov (RAF), Chyr Mari, 149h04min33seg

Melhores momentos da 9ª etapa

Ouça agora mesmo