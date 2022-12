Datena vai ao Dakar

Carregar reprodutor de áudio

Tradicional e temido, o Rally Dakar vai ter um toque feminino especial em sua 45ª edição, que será disputada a partir do dia 31 de dezembro, em regiões inóspitas escolhidas propositalmente por isso, na Arábia Saudita. Filha do âncora José Luiz Datena, a apresentadora e repórter Letícia Datena fará boletins para a TV Band durante a prova, definida no mundo do esporte a motor como “o maior desafio do mundo”. Os boletins serão exibidos diariamente em programas a serem definidos pela direção de esportes da emissora.

Entre suas missões está a cobertura da rotina de um contingente especialmente numeroso de competidores brasileiros: onze deles disputarão a corrida, com destaque para Lucas Moraes. Bicampeão do Rally dos Sertões e principal aposta do país no off-road internacional nos últimos anos, Moraes fará sua estreia na principal prova do gênero. Lucas e Letícia vão ao Dakar com apoio da rede PneuStore. O piloto também tornou-se recentemente atleta oficial da Red Bull, um dos patrocinadores mais icônicos do automobilismo mundial.

“Dakar é outro mundo”

“Já faz alguns anos que me especializei em automobilismo e hoje sou a apresentadora e repórter oficial da Stock Car Pro Series, mas o Dakar é outro mundo em se tratando de desafio profissional”, diz ela.

“Diariamente vamos nos deslocar até 500 ou 600km em estradas de terra ou no deserto puro, sob sol intenso e secolejando em um trajeto longo e lento que demora muitas vezes o dia inteiro para ser percorrido – e o trabalho mesmo só começa quando chegamos e encontramos as equipes! Também vamos dormir em barracas, nos alimentar quando tivermos oportunidade... e por aí vai. Mas é isso o que realmente me atrai, essa aventura e, claro, a oportunidade de fazer um trabalho de qualidade para a Band, a emissora de TV aberta mais especializada em esporte no Brasil”, diz Letícia.

Sobre o bicampeão do Sertões, Lucas Moraes, Letícia diz que os fãs do esporte torcem por ele no Brasil. “Ele é jovem e quase venceu a última etapa do campeonato mundial, nos Emirados Árabes, na qual competiu apenas para treinar a pilotagem em dunas”, detalha ela. “O Lucas é uma grande aposta na categoria principal do Dakar, a dos carros, e todos que curtem automobilismo no Brasil estão na torcida para que o bicampeão do Sertões mostre no Dakar do que ele é capaz”, continua.

Delegação brasileira

Os outros representantes do país também serão destaque na cobertura. “Tenho muita esperança de que coisas boas vão sair dessa turma. Por exemplo, o navegador catarinense Gustavo Gugelmin é favorito na categoria UTV, ao lado do americano Austin Jones. E teremos a primeira piloto brasileira, também na UTV, a Pamela Bozzano – torço demais por ela! É um belo grupo, que merece nosso apoio como torcida e cobertura como emissora”, diz Letícia.

Depois de residir em sete países para trabalhar como modelo (Chile, África do Sul, Alemanha, França, Itália, EUA, México), Letícia Datena também tem focado na carreira jornalística. Foi repórter do Domingão do Faustão (Globo) e Melhor da Tarde (Band), além de atuar em diversos outros projetos, como a cobertura da Copa do Mundo da FIFA pela Fox Sports, onde permaneceu por dois anos apresentando programas ao vivo.

Fluente em espanhol e inglês e com experiência na cobertura esportiva, a modelo tornou-se correspondente de automobilismo da Fox Latin America. De cobertura em cobertura, foi se firmando na emissora até ser responsável pela cobertura de etapas do WRC, o campeonato mundial de rali, o mais importante de automobilismo depois da F1. A partir daí o esporte a motor tornou-se não apenas uma paixão, mas também seu foco de trabalho.

