Marcelo Medeiros confirma participação no Dakar 2023

O piloto maranhense Marcelo Medeiros inicia a contagem regressiva para a quinta participação no maior e mais desafiadora prova de off road do mundo. O piloto da TAG Racing e tetracampeão do Sertões, inscrito na categoria Quadriciclo, está com tudo pronto para seguir viagem para a sua segunda disputa no deserto que abrange a maior parte da Península Arábica no Oriente Médio.

O 45ª Rali Dakar, que acontece pela quarta vez consecutiva na Arábia Saudita, terá uma prova maior que a edição passada.

Estão previstos quase 8.600 de percurso total, sendo aproximadamente 5.000 quilômetros cronometrados em 16 dias de evento (prólogo e 14 etapas), cruzando o território saudita de forma diagonal, com 70% do percurso inédito. As etapas terão média de 450 quilômetros por dia e uma preocupação é de reduzir os trechos de deslocamento.

O Dakar terá início no sábado, 31 de dezembro, e prossegue até 15 de janeiro, partirá de um acampamento às margens do Mar Vermelho (litoral de Tabuk) e terminará no lado oposto da Península Arábica, onde os competidores descobrirão a costa do Golfo Pérsico (Dammam) após uma aventura de quatro dias pelo Bairro Vazio, incluindo a etapa maratona, a edição do Dakar é a mais dura desde que o rali chegou à Arábia Saudita há quatro anos.

Marcelo Medeiro conta sobre a preparação para encarar o desafio com uma rota que é um verdadeiro teste de resistência extrema.

“Treinamos muito tanto com o equipamento quanto fisicamente desde o final do Dakar deste ano. Tenho um veículo muito bom em mãos, para todo o tipo de terreno que iremos encontrar. O nosso principal objetivo é terminar entre os três primeiros dos quadriciclos”, antecipou. “Haverá muita areia pelo caminho, além de calor e poeira. O Dakar é a prova mais longa e difícil do calendário”, continuou.

O piloto brasileiro estará a bordo da Yamaha Raptor 700, sob o número #159. A equipe seguirá nesta semana de São Luís (MA) a São Paulo (SP), depois ao litoral de Tabuk, na Arábia Saudita, até o acampamento inicial, onde ficará concentrada a prova e ficarão instalados com a estrutura no parque de apoio.

Na próxima semana serão realizadas as atividades prévias no Sea Camp como as vistorias técnicas e administrativas, briefing e ajustes finais no veículo de competição.

O primeiro dia de disputas, com realização do prólogo com definição da ordem de largada, em forma de anel, em torno de Sea Camp servirá de aquecimento dos motores para o enorme desafio. Este ano, todas as etapas também contam com passagem por dunas. A primeira etapa no domingo, 01, também terá retorno a Sea Camp, após 602.56 quilômetros percorridos.

Dentro do Dakar, Marcelo Medeiros participou no ano passado e completou em sexto, sendo sua estreia na Arábia Saudita. O piloto de São Luís (MA) conta com outras três participações, quando a competição aconteceu na América do Sul. Em sua estreia, em 2016, e no ano seguinte o maranhense não finalizou a prova. Em 2018, ficou em quarto lugar entre os quadriciclos.

Neste ano, o Dakar 2022 conta pontos a cada etapa, individualmente, para o Mundial de Rally Cross Country (FIA e FIM). Mais informações: www.dakar.com e App Dakar Rally 2023.

Marcelo Medeiros conta com patrocínio do Governo do Estado do Maranhão, através da Lei de Incentivo Estadual ao Esporte com a empresa Centro Elétrico, no Dakar 2023.

ROTEIRO DAKAR 2023 (ARÁBIA SAUDITA)

31/12 - PRÓLOGO - SEA CAMP > SEA CAMP - 11 km

01/01 - ETAPA 1 - SEA CAMP > SEA CAMP - 602.56 km (total)| 367 km (especial)

02/01 - ETAPA 2 - SEA CAMP > ALULA - 589.07 km | 430 km

03/01 - ETAPA 3 - ALULA > HA'IL - 669.15 km | 447 km

04/01 - ETAPA 4 - HA'IL > HA'IL - 574.01 km | 425 km

05/01 - ETAPA 5 - HA'IL > HA'IL - 645.04 km | 373 km

06/01 - ETAPA 6 - HA'IL > AL DUWADIMI - 876.24 km | 465 km

07/01 - ETAPA 7 - AL DUWADIMI > AL DUWADIMI - 641.46 km | 472 km

08/01 - ETAPA 8 - AL DUWADIMI > RIYADH - 713.85 km | 398 km

09/01 - DESCANSO – RIYADH

10/01 - ETAPA 9 - RIYADH > HARADH - 686 km | 358 km

11/01 - ETAPA 10 - HARADH > SHAYBAH - 623.94 km | 113 km

12/01 - ETAPA 11 - SHAYBAH > EMPTY QUARTER (MARATONA) - 428.27 km | 275 km

13/01 - ETAPA 12 - EMPTY QUARTER (MARATONA) > SHAYBAH - 374.86 km | 183 km

14/01 - ETAPA 13 - SHAYBAH > AL-HOFUF - 675.6 km | 154 km

15/01 - ETAPA 14 - AL-HOFUF > DAMMAM - 417.3 km | 136 km

TOTAL DE ESPECIAIS= 4.607 km

TOTAL GERAL= 8.528,35 km

