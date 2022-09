Pietro Fittipaldi disputa prova do ELMS em Spa: "Pista incrível"

Carregar reprodutor de áudio

Único brasileiro no grid do European Le Mans Series (ELMS), Pietro Fittipaldi tem mais um desafio neste final de semana, com a disputa das 4 Horas de Spa-Francorchamps, prova que marca a penúltima etapa da temporada. Mais uma vez, o piloto defenderá a InterEuropol na disputa da classe LMP2, onde correrá ao lado do suíço Fabio Scherer e do dinamarquês David Heinemeier-Hansson, em busca de pontos na competição continental.

“A gente vem apresentando um bom desempenho nas últimas etapas, mas por alguns problemas, não conseguimos converter essa performance em pontos. Mas acredito que temos condições de andar no top-5, e vamos dar o máximo para terminar a etapa em Spa neste grupo”, disse Pietro, que tem os patrocínios de Banco do Brasil, Claro, Baterias Moura, Gate.io, Fantom, Stake, Hyper X, Furia, PLGG, Snapdragon e Fantom.

Último piloto brasileiro a alinhar em um grid de um GP de Fórmula 1 e responsável por dar a InterEuropol sua melhor posição de largada na história do ELMS, Pietro tem no veloz traçado de 7.004 metros um de seus preferidos. Spa-Francorchamps passou por reformas para troca de asfalto em alguns pontos do circuito e mudanças nas áreas de escape no complexo da Eau Rouge e Raidillon, trecho mais rápido da pista.

“Eu adoro correr em Spa-Francorchamps pois, além de ser uma pista muito rápida, é um traçado que não perdoa erros. Com as reformas feitas, creio que a gente tenha ainda mais velocidade nos pontos que receberam o asfalto novo. Então será importante ter um carro bom de reta, mas também acertado para as curvas para andarmos entre os primeiros”, completou Fittipaldi, que também atua como piloto reserva da Haas na F1.

A programação do ELMS para as 4 Horas de Spa-Francorchamps terá início na sexta-feira (23), com o primeiro treino livre do final de semana. O sábado contará com mais um treino e a classificação, que é dividida por classes. No domingo, a corrida terá largada às 6h30 com transmissão ao vivo no canal da Twitch dos Fittipaldi Brothers com imagens da corrida.

