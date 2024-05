A NASCAR Brasil Series realizou o já tradicional Night Challenge, corrida que fecha a programação da etapa de Londrina, com o cair da noite.

Cayan Chianca foi o grande nome da corrida, conquistando a sua primeira vitória na categoria. O piloto do carro #4 teve que segurar Gabriel Casagrande nas voltas finais, após ter conseguido uma boa vantagem no meio da prova.

Na Challenge, Jorge Martelli foi o nono colocado e o melhor da categoria.

A Corrida

Largando da pole, Vitor Genz conseguiu boa margem na primeira volta. Beto Monteiro acabou tocando em Léo Reis no final do primeiro giro, com o carro #32 rodando e caindo para a última posição. Com a confusão inicial, Cayan Chianca assumia a segunda posição.

Após largar em sétimo, Gabriel Casagrande assumia a terceira colocação antes de completar a terceira volta.

Beto Monteiro foi tocado por Jeff Giassi na quinta volta.

Na sequência, Chianca assumia a liderança, após manobrar sobre Genz, restando pouco mais de 15 minutos para o final.

Enquanto o carro #4 conseguia 'respirar', Genz e Casagrande batalhavam pelo segundo posto.

A batalha entre os dois se intensificou e perdurou, o que fez Chianca abrir boa vantagem. Com menos de nove minutos para o final, Casagrande conseguiu chegar ao segundo lugar e via o líder a mais de três segundos.

Léo Reis, que chegou a ficar em último, vinha em grande recuperação, chegando ao quarto lugar com 5 minutos para o fim.

No final, Casagrande se aproximou, mas não impediu a primeira vitória de Chianca na NASCAR Brasil. Genz foi o terceiro, com Léo Reis em quarto e Léo Torres fechando o top 5. Jorge Martelli, em nono, foi o melhor da categoria Challenge.

A próxima etapa da NASCAR Brasil acontece em Santa Cruz do Sul, no dia 16 de junho.

Resultado

Pos. # Piloto Cat Dif. 1 4 CAYAN CHIANCA(R) BRA 2 83 GABRIEL CASAGRANDE /A SEID BRA 0,811 3 46 VITOR GENZ BRA 9,070 4 32 LEO REIS(R) BRA 9,309 5 2 LEO TORRES BRA 18,059 6 27 LUCAS MENDES /S RAMALHO BRA 18,285 7 13 WITOLD RAMASAUSKAS(R) BRA 19,272 8 20 RAFA DIAS /L BEIRAO BRA 19,855 9 87 JORGE MARTELLI CHA 22,817 10 57 FELIPE TOZZO CHA 24,969 11 28 GUI BACKES CHA 25,267 12 78 LEO YOSHII CHA 37,859 13 56 GABRYEL ROMANO(R) CHA 38,693 14 22 VICTOR ANDRADE(R) CHA 38,937 15 39 MARCEL JORAND(R) CHA :01.306 16 63 LUIS TROMBINI(R) /G GIROTTO CHA :19.832 17 77 D0RIVALDO GONDRA JR /V BRITO BRA :19.988

Veja como foi

