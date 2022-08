Carregar reprodutor de áudio

A European Le Mans Series abre neste final de semana, no Circuito de Barcelona, em Montmeló, a segunda metade da temporada 2022. E quem está ansioso para a disputa da etapa espanhola do campeonato é Pietro Fittipaldi, último brasileiro a disputar um GP de Fórmula 1, que mais uma vez integrará o time da InterEuropol na classe LMP2 do torneio continental, ao lado de Fabio Scherer e David Heinemeier-Hansson.

Único brasileiro a correr em tempo integral o campeonato, Fittipaldi espera brigar por mais pontos no ELMS. A InterEuropol bateu na trave do top-10 na última etapa, disputada há quase dois meses no Autódromo Nacional de Monza, na Itália, e Pietro, que também atua como piloto reserva da Haas na F1, acredita que o time tem condição de dar passos a mais a partir desta segunda metade da temporada.

“Nosso carro apresentou bom desempenho nas primeiras etapas do ano, mas condições que estavam fora de nosso controle impediram que os resultados fossem melhores. Em Monza, largamos da segunda fila, e agora temos tudo para conseguir repetir esse resultado não só na classificação, mas na corrida também”, disse Pietro.

A programação do ELMS para as 4 Horas de Barcelona terá início na sexta-feira (26), com o primeiro treino livre do final de semana. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação, que é dividida por classes. A quarta etapa da European Le Mans Series terá largada as 5h45, com transmissão da Motorsport.tv.

