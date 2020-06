AO VIVO: Assista à decisão da seletiva Crown e W2 Racing em automobilismo virtual

O pioneiro processo seletivo de representantes oficiais em automobilismo virtual promovido pelas equipes Crown e W2 Racing da Stock Car termina nesta noite com prova na plataforma Automobilista em Goiânia, circuito que abriria a temporada da maior categoria do esporte a motor brasileiro.

O competidor que somar mais pontos, considerando também a prova de Interlagos vencida por Daniel Mageste, será o campeão da seletiva no Automobilista, plataforma de simulação que conta com os carros da Stock Car.

Ele vai se juntar a Erick Goldner, da Shell, competidor selecionado na semana passada pela plataforma iRacing, a mais difundida no planeta. A prova desta noite tem largada às 21h, horário de Brasília.

Assista ao vivo

