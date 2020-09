AO VIVO: Assista à grande final da Porsche Esports Carrera Cup no traçado de Monza

A Porsche Esports Carrera Cup viaja para Monza nesta quarta-feira (02) para acelerar pela última vez na temporada de 2020. Os principais pilotos do automobilismo virtual nacional se enfrentam nas duas últimas baterias que definirão o grande campeão do ano.

Depois de cinco etapas, que tiveram a bandeirada inicial em Interlagos, passando por Le Mans, Barcelona, Spa-Francorchamps e Silverstone, a Carrera Cup desembarca em um dos traçados mais icônicos do esporte a motor mundial: Monza, na Itália.

A pista tem uma história compatível com o tamanho do troféu em disputa na Carrera Cup, o de principal piloto de automobilismo virtual do país.

Liderados por Jeff Giassi (282 pontos), seis pilotos ainda estão vivos na disputa pelo título de 2020. Além de Giassi, são eles: Eduardo Borgert (262); Gustavo Ariel (230); Rodrigo Baronio (226); Erick Goldner (214) e Luiz Felipe Tavares (206). A disputa promete ser quente nas duas últimas baterias do ano.

O campeão e o vice-campeão da Porsche Esports Carrera Cup Brasil em 2020 serão premiados com uma clínica de pilotagem da Porsche Cup Brasil, a bordo de um Porsche 911 GT3 Cup de competição real, em data e local a definir pela categoria.

O campeão também será premiado com:

– Uma viagem à Alemanha, em data, roteiro e condições a definir pela Porsche;

– Um exclusivo relógio TAG Heuer Carrera;

– Preparação dedicada às classificatórias 2021 da Porsche TAG Heuer Esports Supercup, o campeonato virtual mundial da marca Porsche;

– Quinhentos dólares americanos em créditos no iRacing (vice ganhará trezentos e o terceiro, duzentos).

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

PODCAST: O que será da F1 no Brasil em 2021, sem Glogo, pilotos e corrida?