Jeff Giassi é bicampeão da Porsche Esports Carrera Cup

Jeff Giassi, dono do título de 2019, repetiu a conquista na noite de quarta-feira e é agora bicampeão do Porsche Esports Carrera Cup. O único brasileiro no maior campeonato mundial de automobilismo virtual é também o único campeão do maior campeonato nacional em simuladores.

A conquista veio com dois segundos lugares em Monza, em jornada que foi dominada por Luiz Felipe Tavares.

O competidor do carro #20 cravou a pole e liderou todas as voltas da bateria 1. Na segunda prova realizou as ultrapassagens necessárias para gabaritar a etapa. Com as duas vitórias, Tavares saltou de sexto na classificação para encerrar o campeonato em terceiro.

O vice-campeonato ficou com Eduardo Borgert. Ele também foi duas vezes ao pódio em Monza - ambas em terceiro lugar.

Os três vão dividir a mais farta premiação da história do automobilismo virtual no Brasil.

Jeff Giassi ganhou uma viagem para o museu da Porsche na Alemanha, um exclusivo relógio TAG Heuer Carrera e US$ 500 em créditos na plataforma iRacing. Como ele já disputa a Supercup e já vem sendo treinado com o carro da Porsche Cup para competir a prova de 500 km que encerra a temporada, os outros integrantes do pódio herdaram alguns de seus prêmios.

Borgert ganhou uma clínica de pilotagem com o carro da Porsche Cup, US$ 300 em créditos no iRacing e um programa preparação específica para buscar uma vaga na Supercup em 2021.

Tavares conquistou US$ 200 em créditos no iRacing e uma clínica de pilotagem com os carros de competição mais produzidos no planeta.

“Eu estou muito feliz, não tenho como falar o quão feliz eu estou”, disse Giassi. “Foi um campeonato extremamente difícil e essa semana caiu a final em uma pista que conheço pouco, já corri em Monza, mas é uma das pistas que menos andei no campeonato. Cheguei na etapa com muita pressão, acabei desenvolvendo o setup pro lado errado treinando sozinho. Aí fui treinar ontem com o pessoal e vi que estava com o setup errado, mudei o ajuste e deu certo. Consegui o bicampeonato.”

“Ano passado foi extremamente difícil mas esse ano foi mais difícil ainda. Gostaria de parabenizar o pessoal participou, que chegou ao pódio e vai poder experimentar o carro de verdade, sentir a sensação que senti por ter vencido o ano passado e agora que venho sentindo me preparando para os 500 km. Tenho muito a agradecer por esse evento existir.”

Resultados

Corrida 1 (top-10)

1 - Luiz Felipe Tavares

2 - Jeff Giassi

3 - Eduardo Borgert

4 - Erick Goldner

5 - Gustavo Ariel

6 - Neto Nascimento

7 - Roger Rezende

8 - Matheus Machado

9 - Bruno Risseto

10 - William Candido

Corrida 2 (top-10)

1 - Luiz Felipe Tavares

2 - Jeff Giassi

3 - Eduardo Borgert

4 - Rodrigo Baronio

5 - Bruno Risseto

6 - Gustavo Ariel

7 - Erick Goldner

8 - Tamy Accioly

9 - Roger Rezende

10 - Daniel Machado

Campeonato (top-10):

1 - Jeff Giassi 347 pontos

2 - Eduardo Borgert 320

3 - Luiz Felipe Tavares 289

4 - Gustavo Ariel 277

5 - Rodrigo Baronio 262

6 - Erick Goldner 261

7 - Bruno Risseto 216

8 - Marcio Campos 193

9 - Tamy Accioly 155

10 - Bruno do Carmo 130

