AO VIVO: Assista à penúltima prova do Race at Home Challenge da Fórmula E

O Race at Home Challenge é uma competição criada por meio de uma parceria da Motorsport Games e a Fórmula E, para preencher o vazio do automobilismo causado pela crise global do novo coronavírus, além de arrecadar verbas para o fundo de ajuda da UNICEF.

Neste fim de semana teremos a última etapa, com duas provas: neste sábado em Nova York e no domingo em Berlim.

Atualmente, Stoffel Vandoorne é o líder, com 105 pontos, um a mais que Pascal Wehrlein. Ainda com chances, Maximilian Gunther tem 73.

O brasileiro mais bem colocado é Felipe Massa, com quatro pontos, na 17ª posição. Lucas di Grassi ainda não pontuou. As emoções começam às 11h30, horário de Brasília.

Assista a corrida de Nova York ao vivo

