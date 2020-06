Federação Saudita de eSports patrocina 24 Horas de Le Mans virtual

A Federação Saudita de eSports (SAFEIS) é a patrocinadora que dará o naming rights das 24 Horas de Le Mans virtual, um anúncio assinado hoje que visa unir ainda mais as comunidades dos eSports e do automobilismo na prova a ser realizada nos dias 13 e 14 de junho de 2020.

Tendo recebido com sucesso a Fórmula E e o Dakar na Arábia Saudita antes do início da Covid-19, o país agora ampliou seu apoio ao automobilismo para patrocinar a lendária corrida de Le Mans, por meio da SAFEIS, o órgão regulador encarregado de apoiar atletas de elite e desenvolver a comunidade e a indústria de games na Arábia Saudita.

As 24 horas de Le Mans virtual verão um grid dos melhores pilotos do mundo do automobilismo e do eSports juntos, disputando a mais famosa corrida de endurance do mundo, na lendária pista francesa. A corrida será realizada na plataforma de jogos rFactor 2, contará com 50 carros divididos entre duas categorias (LMP e GTE) em 24 horas, com uma lista de inscritos repleta de estrelas que inclui um quarto do atual grid da F1, ex-campeões de F1 , campeões da Indy, campeões de Le Mans e, é claro, vencedores de campeonatos de eSports.

Com cerca de 6 milhões de players somente na Arábia Saudita, o objetivo do SAFEIS é apoiar as ambições da Arábia Saudita de ser um centro global de jogos e conectar o mundo através dos eSports. O apoio às 24 horas do Le Mans virtual ocorre imediatamente uma semana após a conclusão do 'Gamers without Borders', uma iniciativa da SAFEIS que uniu 24 milhões de jogadores em mais de 80 países.

O nome da SAFEIS será amplamente associado a esse evento, por meio de extensos direitos e visibilidade da marca, incluindo faixas nas testeiras de todos os carros e sinalizações na pista.

O príncipe Faisal Bin Bandar Al Saud, presidente da Federação Saudita de Esportes Eletrônicos e Intelectuais (SAFEIS), disse sobre a nova parceria: “A Arábia Saudita tem uma associação de longa data com o automobilismo e Le Mans e nossa conexão com o esporte tem sido recentemente fortalecido por sediar eventos globais como a Fórmula E e Dakar. Mas estamos emergindo como uma força global nos jogos, especialmente por meio de 'Jogadores sem Fronteiras', que se tornou o maior evento de eSports de caridade já realizado. Combinar esses dois mundos e nossas paixões por corridas e games parecia uma oportunidade ideal, especialmente durante esse período desafiador globalmente com a Covid-19. Temos o prazer de apoiar um evento que pode unir o mundo e continuar o legado de Le Mans, enquanto entretém e envolve novas audiências."

HRH Prince Faisal bin Bandar Bin Sultan Photo by: Uncredited

Gérard Neveu, CEO do WEC e da Le Mans eSports Series acrescentou: “O esporte fala uma linguagem universal que, há anos, reúne pessoas em todo o mundo. Hoje, e particularmente em 2020, o mesmo se aplica aos eSports. Estamos muito satisfeitos e honrados em receber a SAFEIS como parceira deste evento único, que reúne pilotos de elite para competir em um cenário mundial. Podemos realmente dizer que este é um evento global e estamos confiantes de que o envolvimento da SAFEIS abrirá ainda mais caminhos para os eventos internacionais de eSports no mais alto nível.”

Dmitry Kozko, CEO da Motorsport Games acrescentou ainda: “Este contrato com a SAFEIS destaca ainda mais o apelo global das 24 horas do Le Mans Virtual. A Motorsport Games tem o prazer de fazer uma parceria com a SAFEIS, a ACO e FIA WEC para entregar o que promete ser o evento de corrida de eSports mais aguardado pelo mundo.”

Todas as informações sobre o evento também podem ser encontradas em 24virtual.lemansesports.com.

