Igor Fraga vence desafio mundial contra o relógio da Mazda

Bicampeão mundial de automobilismo virtual, o brasileiro Igor Fraga acaba de conquistar mais uma façanha inédita: durante as duas últimas semanas, o mineiro de 21 anos disputou o desafio de velocidade contra o relógio dentro da plataforma Gran Turismo em homenagem ao centenário da Mazda, e se sagrou como o piloto mais rápido do planeta.

Na última sexta-feira, 29 de maio, Fraga registrou a marca de 2min16s101 para os 7,004 km do lendário circuito de Spa-Francorchamps e não foi mais superado pelos especialistas de diversas nacionalidades que participaram da disputa.

Para igualar as condições, desde o início da disputa, no dia 22 de maio, todos os pilotos utilizaram o mesmo carro: a versão mundial do protótipo Mazda RX-Vision GT3 Concept. E o brasileiro logo se impôs como um dos principais competidores, registando já no dia 24 a marca de 2min16s212, a melhor até então.

Três dias depois, Fraga novamente surpreendeu ao superar sua própria volta rápida ao cravar 2min16s206. E baixou ainda mais seu recorde na sexta-feira da semana passada (29/05), assinalando 2min16s101. Para se ter uma ideia do nível de competitividade, os 51 primeiros colocados ficaram dentro do mesmo segundo, sendo que Fraga impôs a maior diferença em comparação ao rival mais próximo. O brasileiro foi 0s163 mais veloz que o segundo colocado, o japonês Takuya Miyazono.

“Foi uma competição incrível, com pilotos muito rápidos e constantes”, disse Fraga. “Um grande desafio, sem dúvida. Tive que me manter na ativa durante todos os dias das duas semanas, sempre andando com o carro em um nível muito alto, porque eu sabia que a qualquer momento alguém poderia me tirar da liderança.”

“Mas, com essa estratégia de me manter focado e treinando o tempo todo, eu consegui aprimorar minha volta e finalmente registrei uma marca realmente muito boa. Estou muito feliz com essa vitória. É algo que motiva bastante para continuar a competir tanto no virtual quando no automobilismo real.”

Em 2020, Fraga irá disputar a Fórmula 3, que realiza suas disputas nos mesmos finais de semana da Fórmula 1. O calendário da categoria prevê a realização da primeira etapa nos dias 4 e 5 de julho, em Red Bull Ring, na Áustria.

