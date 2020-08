Assista à etapa de Spa-Francorchamps da Porsche Esports Sprint Challenge

Spa-Francorchamps volta a receber uma prova de automobilismo virtual da Porsche Esports Brasil. Uma semana depois da Carrera Cup correr no tradicional circuito, os 718 Cayman GT4 Clubsport aceleram pela quarta etapa da Sprint Challenge.

Depois de três rodadas, em que conhecemos seis vencedores diferentes em seis baterias disputadas, os postulantes ao título da Challenge se enfrentam a partir das 21h.

Raphael de Leo, líder do campeonato, corre para defender seu posto – apenas 20 pontos separam os cinco primeiros colocados da Sprint Challenge.

Spa-Francorchamps é uma das principais casas do automobilismo mundial. O traçado belga tem 7.004 metros de muito pé em baixo, curvas rápidas e chicanes desafiadoras.

Vale lembrar que na Porsche Esports Sprint Challenge os 718 Cayman GT4 Clubsport que compõem o grid são rigorosamente iguais, todos os pilotos correm com o mesmo setup. A disputa então é piloto contra piloto.

A programação de todas as etapas do Programa Porsche Esports Brasil determina duas baterias de 30 minutos. A primeira tem o grid estipulado pelo resultado do quali e vale 50 pontos ao vencedor. A segunda tem inversão das dez primeiras posições do grid em relação ao resultado da primeira e premia o vencedor com 30 tentos.

