Jeff Giassi corre em Brands Hatch para manter bom restrospecto de resultados na Supercup

O destino de Jeff Giassi e da Porsche TAG Heuer Esports Supercup neste final de semana é o lendário traçado inglês de Brands Hatch. A corrida do final de semana é a sexta jornada do campeonato mundial de automobilismo virtual da Porsche.

Único brasileiro entre os 40 melhores do mundo na Supercup, Jeff Giassi vem apresentando ótimo desempenho ao longo do campeonato. O catarinense atualmente figura na sexta colocação. Vale lembrar que este é apenas o ano de estreia de Jeff Giassi na Supercup.

Giassi se preparou para manter os bons resultados que conquistou ao longo do ano, principalmente na última etapa, em Road Atlanta, onde o piloto conquistou seu melhor resultado até então no campeonato, quando cruzou a linha de chegada na quinta colocação durante a prova longa.

A semana de preparação de Jeff Giassi teve um ingrediente extra para a etapa de Brands Hatch. Na quarta-feira (12/08), Jeff andou com o mesmo carro que corre na Supercup, mas dessa vez dentro de um Porsche 911 GT3 Cup de competição real.

Giassi tem seu programa internacional de 2020 patrocinado pela Porsche Brasil e pela Porsche Cup. Paralelamente, ele será preparado pelas marcas para integrar uma tripulação e competir a etapa de 500 km da Porsche Cup Endurance Series, corrida de encerramento do campeonato brasileiro dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup realiza neste ano sua segunda temporada. Disputado na plataforma iRacing, é o maior evento de automobilismo virtual no planeta. O campeonato tem dez etapas e distribui US$ 200 mil em prêmios.

Cada evento tem um treino livre, o quali e duas corridas: uma de 15 minutos valendo 25 pontos para o vencedor e uma de meia hora, conferindo o dobro dos pontos. Os cinco primeiros lugares no grid também recebem pontuação bônus.

“Estou me sentindo bem para essa corrida, venho com boas expectativas para ela", disse Giassi. "Me dediquei muito para essa etapa, tive que antecipar um pouco minha preparação por conta dos testes com o carro de verdade, então já comecei a treinar antes."

"Brands Hatch é uma pista que eu já corri durante a classificatória do mundial, com esse mesmo traçado. Isso vai ajudar muito em questão de pegar os macetes da pista. Consegui fazer uma boa preparação para essa corrida e também para a corrida dos 500 km de Interlagos no final do ano. Espero que seja um final de semana positivo para nós.”

