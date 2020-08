Erick Goldner conquista primeiro título da Shell em automobilismo virtual

Com a quinta vitória em cinco corridas no B8 Seguros Endurance GT Series, Erick Goldner garantiu com uma etapa de antecipação o seu primeiro título como representante oficial da Shell em automobilismo virtual na noite desta quinta-feira. Ele largou da pole em Sebring e controlou a corrida toda.

Foi sua segunda vitória na semana.

Na terça, o piloto que representa também as equipes Crown e W2 Racing nos simuladores havia cravado a pole e vencido uma das duas baterias do Masters Of Track em Suzuka. Ele lidera também este campeonato, com cinco das seis etapas realizadas.

As duas competições são disputadas com Porsches. No campeonato de sprint, o competidor de Juiz de Fora radicado em Brasília pilota um Porsche 911 GT3 Cup. É o mesmo modelo usado na Porsche Supercup nos eventos preliminares da F1 na Europa e também o mesmo do programa de Esports da Porsche Cup Brasil, o terceiro campeonato que o piloto Shell corre neste semestre.

Já o campeonato de Endurance, no qual Goldner esteve imbatível desde a abertura da temporada em Interlagos, ele pilota o Porsche 911 RSR. É o mesmo modelo usado no WEC (Campeonato Mundial de Endurance).

Na próxima semana, Goldner tenta recuperar a liderança no campeonato oficial da Porsche Cup. Na semana seguinte, seus desafios serão levantar o campeonato no Masters of Track e manter 100% de aproveitamento no B8 Seguros Endurance -até hoje, nos quase 10 anos de história de corridas promovidas pelo IRB Esports, nunca um piloto venceu todas as etapas de um campeonato.

“Na primeira corrida de terça-feira o desempenho poderia ter sido melhor”, disse Goldner. “Na hora da largada, segurei a embreagem um pouco a mais e acabei patinando e perdendo a vantagem de largar na pole. Na curva lenta toquei o carro da frente que estava muito mais lento, não deu para parar. Apesar de tudo isso ainda consegui garantir um P9, que me permitiu largar na segunda colocação depois da inversão de grid.”

“Já na segunda bateria deu tudo certo. Logo na largada consegui assumir a liderança, dali pra frente foi questão de impor um bom ritmo e trazer o carro para casa na frente.”

“Lidero o campeonato com 20 pontos de frente para o segundo colocado. Agora é treinar e se preparar para fazer uma última etapa e garantir esse título também.”

“Sobre a corrida de quinta, Sebring e o Porsche RSR são a pista e o carro que eu mais me identifico. Foi uma corrida sensacional, pole-position, volta mais rápida e vitória com mais de 20 segundos de diferença para o segundo colocado. Consegui imprimir um ritmo espetacular para garantir a quinta vitória em cinco etapas. Agora é treinar para conseguir a sexta vitória em seis etapas e bater um recorde na liga do iRacing Brasil”

