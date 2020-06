Campeão declina de programa, e Erick Goldner é oficializado como piloto Crown e W2 Racing em automobilismo virtual

Vice-campeão do processo seletivo das equipes Crown e W2 Racing, Erick Goldner será o representante oficial dos times em automobilismo virtual. Natural de Juiz de Fora e radicado em Brasília, Goldner fica com o patrocínio e o título de primeiro representante oficial de equipes da Stock Car em automobilismo virtual, em virtude da desistência do campeão, Luiz Felipe Tavares, de aderir ao programa.

Vencedor das corridas em Interlagos e Daytona na plataforma iRacing, Tavares alegou compromissos anteriores para declinar da premiação oferecida pela Crown e W2 Racing.

Segundo colocado em Daytona e quarto em Interlagos, Goldner acumulou 45 pontos nas duas corridas e ficou com o vice-campeonato na base no quarto critério de desempate: maior número de voltas lideradas.

Terceiro colocado, Luizinho Gonzaga somou os mesmos 45 pontos, com rigorosamente os mesmos resultados finais de Goldner: segundo lugar em Interlagos e quarto em Daytona.

Como nenhum deles tinha poles, foi aplicado o quarto critério de desempate: maior número de voltas lideradas. E aqui prevaleceu Goldner, com as 15 voltas que passou em primeiro lugar na etapa de Daytona. Luizinho não liderou nenhuma ao longo das duas corridas.

A jornada de Daytona teve um desfecho dramático, com Goldner perdendo a vitória por pane seca a metros da bandeira quadriculada.

Agora oficializado como piloto das equipes Crown e W2 Racing, Goldner acumula esse status ao de primeiro representante da Shell em automobilismo virtual. Vencedor de seletiva promovida pela maior patrocinadora do esporte a motor no Brasil em abril, ele se junta a Átila Abreu e Galid Osman como integrante oficial da Academia Shell e piloto da Crown Racing.

“Quando foi lançada a seletiva da Crown e W2, tive o cuidado de verificar com a Shell se poderia participar e eles imediatamente me incentivaram”, disse Goldner. “Fico muito contente em unificar os patrocínios e ser também o primeiro representante oficial de times da Stock Car em automobilismo virtual.”

“Além de velocidade e desempenho nas corridas, o Erick Goldner mostrou profissionalismo ao, antes de ingressar na seletiva, verificar se havia algum impedimento em desfrutar do prêmio (algo que infelizmente nem todos fizeram). Por esses motivos, ele é muito bem-vindo às famílias Crown e W2 Racing e estamos ansiosos para tê-lo conosco nas pistas reais e virtuais”, disse Duda Pamplona, chefe da equipe Crown Racing.

Como uma 'cagada' de passarinho 'deu sorte' para Zonta na F1

PODCAST: A Williams tem salvação?