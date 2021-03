O IRB Esports, uma das maiores ligas de automobilismo virtual do mundo, apresenta novidades para a segunda temporada de 2021. No grid, nomes como Eduardo Barrichello, Miguel Paludo, Kiko Porto, Beto Monteiro e Felipe Baptista abrilhantam as corridas.

Luiz Felipe Tavares, Erick Goldner e Enzo Sampaio, campeões de alguns dos campeonatos da primeira temporada, seguem na disputa. Ao todo, são mais de 600 inscritos nas duas primeiras temporadas. Na parte técnica, o IRB avança de maneira significativa ao firmar parceira com o RaceSpot, empresa especializada em transmissões de corridas oficiais do iRacing pelo mundo.

Fundada em 2013 por Hugo Luis, Rafael Sanque e Will Vincent, RaceSpot é responsável pela transmissão mundial das provas virtuais 24 Horas de Le Mans, 24 Horas de Daytona, Porsche Cup Esports Dinamarca para o canal de televisão TV2 e muitas outras categorias.

Rafael Sanque, CEO do IRB Esports, disse: “A ideia de firmar parceria com Race Spot é trazer uma empresa que ajudei a fundar e que hoje é uma das maiores do mundo no seu segmento para aumentar a qualidade de nossas transmissões, além disso podemos fazer transmissões para emissoras de televisão e eventos corporativos. Também pudemos aumentar nossa estrutura física com um escritório novo no Rio de Janeiro, tudo isso para trazer mais qualidade aos pilotos e público das corridas virtuais.”

Em relação à estrutura, a sede do IRB passa a ser na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e o espaço será inaugurado assim que as condições sanitárias relacionadas ao Covid-19 forem normalizadas.

Pilotos, patrocinadores e amantes do automobilismo virtual poderão desfrutar da estrutura oferecida pelo maior campeonato de Iracing do Brasil.

Na parte desportiva serão disputados três campeonatos de monopostos: Zanoello PRO IndyCar Series, Cargo Log Road to Pro Indy Car Series e B8 Seguros Fórmula 3.

Já os carros de turismo terão mais quatro categorias: P1 Speed GT3 Challenge, B8 Seguros Ferrari Challenge, Master of Track Direct Simuladores, disputado com carros da Porsche e o Cargo Log Global Mazda, maior categoria do IRB, com 78 pilotos inscritos e que utiliza o carro Mazda MX-5.

Além disso a organização irá premiar os campeões de todas as categorias com troféu, medalha e créditos em dólares no Iracing. A Direct Simuladores, patrocinadora da Master of Track, irá sortear um pedal com célula de carga entre os participantes da categoria.

Todos os certames terão transmissão ao vivo pelo YouTube do IRB Esports, às 21 horas, de domingo a sábado, a partir do dia 21 de março.

Calendário Temporada 2 – Início 21/03

Domingo – Zanoello Pro IndyCar Series e Cargo Log Road to Pro IndyCar Series

Segunda – Direct Simuladores MoT Road to Pro e B8 Seguros Ferrari Challenge

Quarta – P1 Speed GT3 Challenge e Cargo Log Global Mazda (PRO)

Quinta - Cargo Log Global Mazda (NOVATOS)

Sexta - B8 Seguros Fórmula 3 Championship

RETA FINAL - Mercedes MAL e brilho de VERSTAPPEN: pré-temporada em DESTAQUE

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Pré-temporada 2021 da F1 é a mais crucial desde o começo da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.

.