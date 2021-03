Primeira temporada do IRB Esports conhece campeões depois da última semana de atividades

A emoção durou até as últimas voltas em todas as competições do calendário do IRB Esports na temporada inaugural de 2021.

Com seis campeonatos sendo disputados ao longo de seis semanas de atividades, o IRB Esports recebeu as feras do automobilismo virtual brasileiro junto com alguns nomes conhecidos dos carros reais. Beto Monteiro, Kiko Porto, Felipe Baptista e Eduardo Barrichello foram alguns dos nomes do automobilismo real a acelerarem nas pistas virtuais.

Luiz Felipe Tavares, um dos principais nomes dos simuladores no Brasil mostrou por que é o nome a ser batido nas competições do IRB. O piloto da EG Racing alinhou seu carro em quatro dos seis campeonatos e terminou como campeão em três deles. Erick Goldner, Adriano Pinheiro e Enzo Sampaio também se sagraram campeões.

No B8 Seguros Pro IndyCar Series o título ficou com Adriano Pinheiro. O piloto do Corinthians – Bread King venceu por duas vezes, além de outros dois segundos lugares e tendo como sua pior colocação na temporada um terceiro posto. A consistência foi a chave do sucesso para o dono do carro #56 terminar como grande campeão da primeira temporada nos carros da Fórmula Indy. Romar Arns ficou em segundo na classificação geral e João Ritter ficou no terceiro posto.

Luiz Felipe Tavares confirmou o título dominante no B8 Seguros Masters Of Track Road to Pro. Dono de sete vitórias em 12 possíveis, pole em todas as etapas e ainda garantiu mais dois lugares no top5. O segundo lugar ficou para Suellio Almeida, parceiro de EG Racing de Tavares. Raphael Silva garantiu o Top3 para o Corinthians – Bread King.

O mais disputado dos campeonatos da primeira temporada foi o Cargo Log Global Mazda Cup. A diferença entre o campeão Enzo Sampaio e seu companheiro de equipe e vice-campeão Juan Manuel Fernández foi de apenas seis pontos em favor de Sampaio. O campeão do carro #415 venceu por três oportunidades e chegou ao top-5 em 10 das 12 largadas da temporada. O terceiro colocado foi Felipe Malinowski.

O segundo dos três títulos de Tavares veio no P1 Speed GT3 Sprint Challenge (PRO). Com mais de 100 pontos de vantagem para o segundo colocado. Ele venceu metade das 12 baterias disputadas e garantiu lugar no top-5 em mais 4 provas, totalizando 10 vezes nos cinco primeiros colocados. Com 374 pontos conquistados, Tavares foi o grande vencedor, seguido por Victor Miranda da BRB Racing Esports e Gustavo Ariel, da Luporini Racing. Pela classe PRO-AM o título ficou com Marcelo Guariza.

Erick Goldner garantiu o título do P1 Speed Sportscar Championship no geral e na classe LMP2. Goldner levou o carro #10 para três vitórias em seis corridas, além de chegar entre os cinco primeiros em outras duas oportunidades. Rafael Martins e Felipe Pascoal completaram o top-3. Pela classe GTE, Pedro Henrique Oliveira Santos foi o grande campeão, já pela GT3 o título ficou com Ronaldo Carlos.

Único campeonato a acelerar em três baterias durante uma única etapa, o Voando Baixo Fórmula 3 Series coroou Luiz Felipe Tavares como o grande campeão. Tavares venceu 10 das 18 largadas, tendo sido inclusive o único piloto a gabaritar uma etapa com pole e três triunfos. O domínio da EG Racing foi total nos carros da F3. Suellio Almeida e Luizinho Gonzaga completaram o pódio final para a equipe. Ao todo a EG subiu ao lugar mais alto do pódio em 15 oportunidades no campeonato. Além das 10 de Tavares, Almeida venceu por três oportunidades e Gonzaga em outras duas.

A segunda temporada do IRB Esports tem a luz verde já na próxima semana, estreando as atividades no dia 17 de março.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

DEBATE: A FERRARI sairá do BURACO em 2021 ou a CRISE continua, mesmo com LECLERC e SAINZ?