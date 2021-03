IRB Esports abre segunda temporada com grandes nomes do automobilismo real e virtual e disputas emocionantes

A segunda temporada do IRB Esports começou com tudo. Quatro campeonatos aceleraram na primeira rodada de seus certames e os competidores mostraram que mais uma vez não terão vergonha de trocar tinta com os adversários.

Além dos já conhecidos nomes da primeira temporada virtual, pilotos do mundo real voltaram para abrilhantar ainda mais o já estrelado grid do IRB. Felipe Baptista, Alberto Cattucci e Pedro Cardoso foram alguns dos nomes que já aceleraram na segunda temporada. Quem também chegou para um dos grids foi o representante brasileiro no Porsche Esports Supercup, Jeff Giassi.

Quem abriu a semana de competições foram os carros da Indy no Zanoello pro indycar Series. O Auto Club Speedway recebeu a primeira prova da categoria. com 88 voltas previstas, Plinio Ferreira registrou a pole com João Ritter na segunda posição. Com muitas disputas ao longo de toda a duração da prova e diversas ultrapassagens, a decisão ficou para o photo-finish com Adriano Pinheiro cruzando a linha de chegada com menos de três milésimos de vantagem para João Ritter. Completou o pódio o piloto Victor Del Porto.

Pelo Direct Simuladores Masters of Track Road to Pro o nome da etapa foi Jeff Giassi. Especialista nos 911 GT3, Giassi marcou a pole-position e liderou todas as voltas da primeira bateria. Porém Giassi não teve vida fácil, durante mais da metade da prova, Felipe Baptista e Suelio Almeida fizeram sombra ao carro #33 de Jeff.

A segunda bateria foi emocionante até os últimos metros. Depois de largar da 10ª posição, Giassi já aparecia em segundo na disputa com Baptista. Poucos metros antes do fim da prova, os dois líderes se encontraram e Giassi venceu a prova após Baptista rodar. Etapa perfeita para o piloto do carro #33.

O P1 Speed GT3 Sprint Challenge começou com belas disputas. Um dos destaques da primeira temporada do IRB, Luiz Felipe Tavares garantiu a primeira pole em Watkins Glen. Tavares levou o carro #21 até a bandeirada final na liderança. A segunda bateria foi vencida por Caio Vinicius, seguido por Roger Resende. Lucas Dornella venceu ambas as provas pela Class 2.

A primeira etapa do B8 Seguros Formula 3 Series acelerou em Laguna Seca e Paulo Draeta fez a pole para a abertura da primeira etapa da segunda temporada. Porém o campeão da temporada 1 foi quem venceu a primeira das três baterias. Luiz Felipe Tavares largou da segunda posição e recebeu a bandeira quadriculada em primeiro, com Draeta em segundo e Jessé Alves em terceiro.

Grid invertido para bateria dois e Rodolpho Santos largou da primeira posição. Mas, Paulo Draeta mostrou estar com o F3 na mão e venceu após largar da 9ª posição da bateria. José Kaplan ficou em segundo e Santos em terceiro.

Para a última bateria do dia, Jessé Alves largou da posição de honra e por lá ficou até receber a bandeirada final. Plinio Ferreira foi segundo e Paulo Draeta coletou o terceiro pódio da etapa, para sair da primeira rodada como líder da competição.

Calendária da semana:

Quarta – P1 Speed GT3 Challenge e Cargo Log Global Mazda (PRO)

Quinta - Cargo Log Global Mazda (NOVATOS)

Sexta - B8 Seguros Fórmula 3 Championship

Domingo – Zanoello Pro IndyCar Series e Cargo Log Road to Pro IndyCar Series