Com vitórias de Jeff Giassi, Felipe Baptista e Luiz Felipe Tavares, IRB tem terceira semana de atividades muito movimentada

A terceira semana de corridas da segunda temporada do IRB manteve o nível de atuações e disputas no grau máximo. Quatro categorias ligaram os motores e bateram porta durante as atividades do IRB Esports.

Além dos principais nomes do automobilismo virtual nacional, que contaram com Luiz Felipe Tavares, o grande destaque da primeira temporada de 2021. Jeff Giassi, representante brasileiro no Porsche Esports Supercup e outros destaques dos simuladores. Também aceleraram nos certames da semana alguns pilotos que queimam borracha no asfalto real, como Felipe Baptista da Stock Light, Alberto Cattucci da Copa Shell HB20 e Pedrinho Aguiar da Porsche Carrera Cup.

E pela primeira vez na temporada um piloto dos carros reais venceu no virtual. Felipe Baptista foi o responsável por destronar Jeff Giassi nos 911 GT3 Cup do o Direct Simuladores Masters of Track Road to Pro.

Inclusive foi a disputa que abriu a semana de atividades. Acelerando em Road America, os competidores viram Jeff Giassi seguir com seu domínio e marcar a pole e depois de 30 minutos de muita disputa o carro #33 venceu a primeira bateria da etapa. Bruno Risseto e Suellio Almeida completaram o pódio. A segunda bateria teve nome e sobrenome de Felipe Baptista. Depois de largar da sexta posição, o piloto da KTF assumiu a ponta para vencer com folga e tirar o 100% de aproveitamento de Giassi, que ficou em segundo após sair de 10º lugar.

Depois de uma semana de folga os pilotos da P1 Speed GT3 Sprint Challenge voltaram a acelerar suas máquinas, dessa vez no tradicional traçado de Daytona International Speedway.

Gustavo Ariel tratou de cravar a pole-position na primeira bateria seguido de Luiz Felipe Tavares foi segundo no quali

E foi de LFT a vitória após 18 voltas completadas, seguido dele chegou Victor Miranda e na terceira posição Roger Rezende completando um pódio duplo para a KTF.

Grid invertido para a segunda bateria e Victor Veloso saiu da posição de honra, mas foi Gustavo Ariel e o carro da Luporini quem viu a bandeira quadriculada primeiro, mostrando boa recuperação após não subir nem ao pódio na primeira bateria. Arthur Leist foi o segundo e Victor Veloso o terceiro.

Pela PRO-AM, Pedro Moises gabaritou a etapa vencendo as duas provas do dia.

No B8 Seguros Formula 3 Championship mais três baterias aceleraram na noite de sexta feira. O tradicional traçado alemão de Nurbürgring em sua versão de GP foi o palco do certame.

Luiz Felipe Tavares cravou a pole para a primeira bateria e mostrou todo o entendimento com os carros da F3. O piloto da EG confirmou seu favoritismo para a primeira bateria e saiu vitorioso após 20 minutos. Gabriel Silva colocou o carro #100 da EG na segunda posição e Felipe Pascoal completou o primeiro pódio da noite.

A segunda bateria contou com Guilherme Meirelles largando da pole após a inversão do grid, mas o show ficou por conta da dupla Gabriel Silva e Felipe Pascoal. Depois de subirem no pódio na primeira bateria, Pascoal levou a melhor na segunda e Silva foi segundo. Quem completou o pódio foi Paulo Draeta.

Luis Feitosa largou a última bateria da posição de honra, mas não conseguiu segurar a liderança até o final. Plínio Ferreira e LFT colocaram a EG novamente em primeiro e segundo lugar, Pascoal coletou seu terceiro pódio da etapa fechando a corrida na terceira posição.

Daytona voltou a receber um evento do IRB na noite de domingo. Os carros do Cargo Log Road to Pro Indycar Series aceleraram em 75 voltas de muita emoção, assim como os eventos com carros da Indy já mostraram.

Ricardo Ruy cravou a pole-position seguido de Raphael Eckert. Mas eles ficaram pelo caminho durante as 75 voltas abrindo a possibilidade de vitória para Raphael Freire, que largou da 7ª posição. John Silva escalou nada menos do que 21 posições para fechar na segunda colocação e Paulo Ferrari foi o terceiro após ganhar 19 lugares durante a prova

Nesta semana as atividades do IRB eSports continuam com a disputa de quatro campeonatos ao longo desta semana. Todas as provas acontecem de domingo a sexta, às 21h com transmissão ao vivo pelo YouTube.

CALENDÁRIO DE PROVA IRB eSports – Semana 4:

12/04 B8 Seguros Ferrari Challenge

14/04 Cargo Log Global Mazda Cup (PRO)

15/04 Cargo Log Global Mazda Cup (NOVATOS)

18/04 Zanoello Pro IndyCar Series

