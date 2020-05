Atualmente, Igor Fraga tenta o tricampeonato mundial de automobilismo virtual na plataforma Gran Turismo. Paralelamente, desde o último dia 22 o piloto mineiro também lidera a competição mundial em comemoração ao centenário da Mazda, tradicional fabricante japonesa especializada em carros com motor rotativo.

Utilizando a versão mundial do protótipo Mazda RX-Vision GT3 Concept, a meta da disputa é estabelecer quem é o piloto mais veloz do mundo. Fraga, que já liderava com a marca de 2min16s212, estabelecida no dia 24 de maio, superou sua própria volta rápida na noite desta quarta-feira (27) ao registrar 2min16s206. As tentativas de recorde são realizadas no traçado virtual de Spa-Francorchamps.

“É uma pista seletiva, repleta de curvas de diversos graus de dificuldade, então é um bom cenário para uma disputa contra o relógio", disse Fraga. “Eu já havia estabelecido uma boa marca e agora consegui me superar em seis milésimos. Continuo buscando voltas rápidas, pois ainda é possível melhorar mais alguns milésimos em relação à minha melhor volta teórica. Além disso, tenho que estar pronto para uma reação caso minha marca seja superada”, explicou.

Em 2020, Fraga irá disputar a Fórmula 3, que realiza suas disputas nos mesmos finais de semana da Fórmula 1.

