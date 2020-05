Barrichello e Alonso são confirmados na versão virtual das 24 Horas de Le Mans

Após o adiamento das 24 Horas de Le Mans de 2020 para setembro, o Automobile Club de l'Ouest (ACO), WEC e o Motorsport Games organizarão a versão virtual de uma das joias da Tríplice Coroa do automobilismo mundial, nos dias 13 e 14 de junho.

Grandes nomes do automobilismo das pistas já foram anunciados. Nesta sexta-feira, Rubens Barrichello e Fernando Alonso foram confirmados. O brasileiro já havia falado sobre este assunto em uma Live com o jornalista Reginaldo Leme nesta semana.

Ambos estarão no comando de um Oreca 07 da classe LMP2 e compartilharão com o finlandês Olli Pahkala, piloto virtual da Team Redline, e o norueguês Jarl Teien, piloto virtual da G2 Esports.

Nos próximos dias sairá os nomes de todas as 50 equipes que estarão presentes. Bruno Senna e Felipe Massa também estão confirmados.

O Motorsport.com transmitirá a prova ao vivo, com a largada prevista para às 10h, horário de Brasília, no dia 13 de junho.

