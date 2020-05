Muro no traçado da Vila Capanema é desafio na etapa do Ultimate Drift Games

Antes mesmo de promover um evento real, o Campeonato Brasileiro de Drift já começa a deixar seu legado. A etapa deste fim de semana do Ultimate Drift Games será disputada na Vila Capanema, na mesma pista que seria palco da abertura do campeonato real se não fosse a quarentena que silenciou os motores no Brasil.

Diferentemente das duas primeiras jornadas na plataforma Assetto Corsa, em Interlagos e Atlanta, o traçado dentro do estádio paranaense não existia em nenhuma plataforma virtual. Então o time do Ultimate Drift desenvolveu o cenário, tal qual seria montado para prova inaugural. Depois de realizada a terceira etapa do Ultimate Drift Games, a pista continuará à disposição na plataforma, para todos os praticantes do drift virtual.

A pista é montada em torno do campo de jogo do Paraná Clube, em Curitiba, e tem um desafio inédito na temporada: uma curva de 180 graus com um muro no outside zone. Nos treinos realizados durante a semana, o muro já ficou “ralado” pelas manobras dos pilotos.

Dentro da pista o nome a ser batido é Victor Alves. O piloto brasiliense venceu em Interlagos e Atlanta e lidera o campeonato com 209 pontos. Em segundo lugar aparece Faoro, com 118.

Ultimate Drift Games na Vila Capanema Photo by: Ferrari Promo

O vencedor do campeonato terá como premiação um dia de drift contra um piloto profissional a bordo de um Nissan 370Z biturbo. Todos os 116 participantes do Ultimate Drift Games têm direito a ingressos para todos os eventos reais a serem realizados em 2020.

A programação da etapa da Vila Capanema determina as eliminatórias na sexta-feira e sábado. Os primeiros 30 do ranking avançam diretamente à final. Os pilotos que terminarem do 31º ao 46º lugares participam da repescagem na manhã de domingo. As batalhas finais acontecem a partir das 14h de domingo, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Cronograma da etapa Vila Capanema:

Sexta-feira, 29 de maio

19h – Classificatória Grupo 1

Sábado, 30 de maio

14h – Classificatória Grupo 2

Domingo, 31 de maio

10h – Repescagem

14h – Batalhas finais

Campeonato após duas etapas (top-10):

Victor Alves 209 pontos

Faoro 118

Augusto Ferreira 115

Caio Fonseca 105

Freitas 102

Peeter 100

Rohde 90

Krieser 84

Sepka 84

Henrique Garcia 67

Mairon Voss 67

Tavares 67

Matheus Sartor 67

Thiago Salles 67

Surpresa! Engenheiro que trabalhou com Ricciardo e Sainz compara os pilotos

PODCAST: Alain Prost: 'apenas' o vilão dos brasileiros ou gênio incompreendido?