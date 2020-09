Jeff Giassi acelera na penúltima etapa da Porsche TAG Heuer Esports Supercup em Le Mans

Jeff Giassi e o carro #7 voltam a acelerar depois de três semanas de motores apagados. Assim como na corrida anterior, a etapa de Le Mans é uma reposição de uma etapa que já aconteceu, mas teve seu resultado anulado por questões de servidores.

O traçado que recebe os principais pilotos de automobilismo virtual do planeta é o mesmo que recebe a prova de longa duração mais famosa do mundo, as 24 Horas de Le Mans.

O bicampeão do Porsche Esports Carrera Cup acelera ao longo dos mais de 13 quilômetros para reencontrar os bons resultados no campeonato.

O único brasileiro no seleto grid da Supercup ocupa atualmente a oitava posição do campeonato, quatro pontos atrás do sétimo lugar.

“Expectativas para Le Mans são maiores que para as outras etapas”, disse Giassi. “Essa é a terceira vez que vou acelerar no traçado. As outras foram pela Supercup e pela Carrera Cup. Os resultados nas outras passagens por aqui foram animadores, P5 e P6 no mundial e uma vitória na Carrera Cup.”

“A preparação que foi feita até agora me deu um ritmo de corrida muito bom. Porém preciso acertar no quali e meu foco está inteiramente nisso. 40 carros vão largar e é muito difícil ultrapassar no meio do pelotão. O vácuo interfere muito nas disputas. Acertando um bom quali garante metade da etapa e dali para frente é administrar a boa posição na corrida.”

Giassi tem seu programa internacional de 2020 patrocinado pela Porsche Brasil e pela Porsche Cup. Paralelamente, ele será preparado pelas marcas para integrar uma tripulação e competir a etapa de 500 km da Porsche Cup Endurance Series, corrida de encerramento do campeonato brasileiro dos carros de competição mais produzidos no planeta.