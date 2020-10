Porsche TAG Heuer Esports Supercup vai a Monza para última etapa da temporada

Nove rodadas depois e o Porsche TAG Heuer Esports Supercup viaja à Itália para acelerar pela última vez na temporada de 2020. O traçado escolhido para receber a decisão do campeonato é o veloz e tradicional circuito de Monza.

O piloto brasileiro Jeff Giassi entra na última etapa ainda vivo na disputa pela sétima posição do campeonato, atualmente o brasileiro ocupa a nona. O resultado já superou as expectativas do brasileiro do começo do ano e terminar a temporada no top-10 do principal campeonato de automobilismo virtual do planeta coroaria um ano positivo para Giassi.

Leia também: Giassi faz uma dúzia de ultrapassagens em Nordschleife e segue entre os 10 da Porsche TAG Heuer Esports Supercup

O bicampeão brasileiro de automobilismo virtual tem seu programa internacional de 2020 patrocinado pela Porsche Brasil e pela Porsche Cup. Paralelamente, ele será preparado pelas marcas para integrar uma tripulação e competir a etapa de 500 km da Porsche Cup Endurance Series, corrida de encerramento do campeonato brasileiro dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup realiza neste ano sua segunda temporada. Disputado na plataforma iRacing, o campeonato tem dez etapas e distribui US$ 200 mil em prêmios para os pilotos.

Cada evento tem um treino livre, o quali e duas corridas: uma de 15 minutos valendo 25 pontos para o vencedor e uma de meia hora, conferindo o dobro dos pontos. Os cinco primeiros lugares no grid também recebem pontuação bônus.

“As expectativas são cada vez melhores, sinto que tenho evoluído muito de uma corrida para a outra dentro da Supercup”, disse Giassi. “Já é visível uma melhora da minha pilotagem do começo do campeonato para essa última etapa.”

“A corrida desse final de semana é provavelmente a etapa que estou melhor preparado no ano. Expectativa positiva para Monza e torcer para que o ritmo bom que temos lá se encaixe e consiga um bom resultado no quali e na corrida.”

Jeff Giassi em Monza Photo by: Ferrari Promo

