Agora bicampeão brasileiro, Giassi volta ao Mundial em Nordschleife

Não houve muito tempo para festa. Na manhã seguinte à conquista do bicampeonato do Porsche Esports Carrera Cup Brasil em Monza, com dois segundos lugares, o catarinense Jeff Giassi já mudou o foco totalmente para as mais de 70 curvas e mais de 20 km do mítico Nurburgring Nordschleife.

É a pista mais longa e desafiadora do calendário da Porsche TAG Heuer Supercup, o maior campeonato do planeta em automobilismo virtual.

Em sua jornada de estreia no palco global, Giassi é o único brasileiro no seleto grid de 40 competidores. Ele está em oitavo na tabela de pontos depois de 7 das 10 etapas do calendário realizadas.

Giassi tem seu programa internacional de 2020 patrocinado pela Porsche Brasil e pela Porsche Cup. Paralelamente, ele será preparado pelas marcas para integrar uma tripulação e competir a etapa de 500 km da Porsche Cup Endurance Series, corrida de encerramento do campeonato brasileiro dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup realiza neste ano sua segunda temporada. Disputado na plataforma iRacing, o campeonato tem dez etapas e distribui US$ 200 mil em prêmios para os pilotos.

Cada evento tem um treino livre, o quali e duas corridas: uma de 15 minutos valendo 25 pontos para o vencedor e uma de meia hora, conferindo o dobro dos pontos. Os cinco primeiros lugares no grid também recebem pontuação bônus. No caso específico de Nürburgring, a primeira prova terá duas voltas e a segunda, quatro.

Os canais da Porsche no Youtube e no Twitch exibem a etapa de Nordschleife, com transmissão aberta a partir das 11h (horário de Brasília).

"Expectativa para a etapa de Nordschleife é trazer resultados que nos mantenham numa boa posição no campeonato", disse Giassi. "Sem dúvida, é a pista mais difícil do calendário e acabei tendo pouquíssimo treino para preparação, já que precisei dedicar a semana também para a final do Porsche Esports Carrera Cup Brasil em Monza. Isso dificultou o tema de preparação e tempo de treino, mas a dedicação será dobrada agora na reta final antes da corrida da Supercup. Quero compensar o tempo mais curto de treinos com o dobro de dedicação."