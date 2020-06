Giassi mantém sequência de top-10 na Porsche TAG Heuer Esports Supercup em Le Mans

Jeff Giassi saiu de Le Mans com seu melhor fim de semana na Porsche TAG Heuer Supercup. Único brasileiro do grid, ele terminou a primeira prova em quinto e a segunda em sexto. Somou 47 pontos no campeonato e assumiu a quinta posição na tabela.

O dia começou muito mal para Giassi no classificatório. Depois de garantir uma volta conservadora, ele vinha com parciais que renderiam o oitavo lugar no treino. Mas acabou sofrendo slow down no último trecho da pista e perdendo a volta. Resultado: P25 para o grid da primeira corrida.

Após a largada na primeira volta, o piloto patrocinado pela Porsche Cup e Porsche Brasil ganhou três posições na primeira volta e outras duas na terceira. Abriu a quarta volta lutando pelo 20º lugar, até que viu sua estratégia florescer a metros da entrada dos pits.

A maioria do grid vinha com combustível para quatro giros na pista de mais de 13 km. Mas o ritmo da corrida era forte, de modo que foi aberta a quinta volta antes do limite de 15 minutos. Como resultado, houve um verdadeiro congestionamento nos pits, com a entrada de 11 carros. Outros seis tiveram pane seca na volta final.

Alheio aos problemas dos outros e com gasolina no tanque, Giassi foi ganhando posições e terminou em quinto. Foi seu melhor resultado na temporada.

Largando dessa posição para a corrida de 30 minutos, o brasileiro defendeu o top-5 durante a primeira metade da prova. Caiu para sexto, mas logo herdou outras duas posições, favorecido por contato entre carros que vinham à sua frente.

Com menos desempenho nas retas que os adversários diretos pelo pódio, tratou de defender o quarto lugar mais que atacar pelo terceiro. Na última volta porém, ficou espremido entre outros dois oponentes e, de forma prudente, trouxe para casa o sexto lugar.

A próxima etapa da Porsche TAG Heuer Esports Supercup acontece em duas semanas, em Nurburgring, e vai marcar a primeira metade do campeonato que distribui US$ 200 mil em prêmios.

“Foi ótimo. Já sai da quinta posição na segunda corrida", disse Giassi após a etapa. "Decidi não arriscar pois sabia que os pontos eram importantíssimos para o campeonato. No fim, sofri um ataque “dive bomb” e achei melhor ir pela opção segura pois já estamos indo para a metade do campeonato."

"Estou muito contente com quinto e sexto em Le Mans. Foi meu melhor fim de semana no campeonato. Estamos firmes no top-10 do campeonato e a estratégia funcionou perfeitamente."

"Alguns calcularam errado a gasolina na primeira corrida e acho que aqui o trabalho que fizemos no treino rendeu frutos, pois simulamos muito isso. Foi incrível: estava fora dos 20 primeiros a uma volta do fim e terminei em quinto."

"Na segunda corrida, imaginei que poderia ter uma volta a mais também e coloquei um pouco mais de combustível. Isso me comprometeu velocidade de reta, o que é fatal em Le Mans. Mas, como vimos na primeira prova, é melhor sobrar do que faltar.”

Campeonato (top-10):

1. Sebastian Job 225

2. Max Benecke 193

3. Joshua Rogers 171

4. Tommy Østgaard 147

5. Jeff Giassi 135

6. Alejandro Sanchez 129

7. Dayne Warren 122

8. Sindre Setsaas 115

9. Christopher Dambietz 108

10. Brian Lockwood 104

