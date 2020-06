André Krieser lidera segundo dia de classificatória do Ultimate Drift Games e vai para final como primeiro colocado geral

O segundo dia de classificatórias na quarta etapa do Ultimate Drift Games, assim como o primeiro, foi de muita disputa e notas apertadas, os pilotos virtuais não tiveram vida fácil no traçado de Long Beach.

Diferente da etapa anterior, na Vila Capanema, onde o muro único foi a grande novidade e desafio para os pilotos, o traçado norte-americano é cercado pelas desafiadoras limitações impostas pelos muros.

A tarde de sábado trouxe às pistas alguns dos pilotos mais bem colocados na classificatória geral do Ultimate Drift Games. E os líderes não decepcionaram o público que acompanhou o campeonato. Nada menos que 12 pilotos registraram notas na casa dos 90 pontos. O destaque do dia ficou por conta de André Krieser. Ele foi o competidor que mais se aproximou da volta perfeita, com 97 em cem pontos possíveis em uma de suas passagens.

O top-4 da classificação geral para as fases finais foi inteiramente composto por pilotos que registraram voltas no segundo dia de classificatória. Depois de Krieser vieram João Rohde (96), Rodrigo Tavares (95) e Mateus Romero (95).

Para se classificar direto para as batalhas finais no domingo, os desafiantes precisavam atingir ao menos 83 pontos na melhor volta. Os pilotos que garantiram vaga na repescagem precisaram atingir a nota mínima de 75 pontos.

O domingo será dedicado às batalhas. Pela manhã (às 10h), será disputada a repescagem, envolvendo os competidores que ficarem entre 31º e 46º lugares no ranking classificatório. Os 30 primeiros avançam diretamente à chave final, que realiza suas batalhas a partir das 14h.

Classificatórias – Long Beach:

André Krieser 97 pontos João Vitor Rohde 96 Rodrigo Tavares 95 Mateus Romero De Freitas 95 Eduardo Faoro 93 Lucas Gomes 92 Victor Luis De Vargas 91 Igor de Sá Machado 91 Vitor Gabriel Clemente 90 Marcio Vieira Junior 90 Thiago Tardochi Salles 90 Frederico Augusto Nascimento Monteiro 90 Victor Alves de Carvalho 89 André Franco 88 Carlos Miyanishi 88 Lucas Eduardo Bento 88 Henrique Garcia Barbais 87 Diego Coelho dos Santos Prado 87 Lucas Leonardo Ledra 87 Vitor Max Hoier da Silva 86 Gustavo Chagas Pereira 86 Gabriel Marchetto 86 Brendo Antônio Soares 86 Nauan dos Santos Cardoso 86 Igor Souza da Cruz 85 Raul Motta Branco 84 Mairon Voss 84 João Vitor Correa Alves 83 Jhonatan Pereira Do Nascimento 83 Marcos Dimitry Coelho Ordones 83

Repescagem

Gustavo Gomes Sousa 83 Haian B. Camatti 82 Vinícius Camargo Carnevalli 82 Leonardo Almeida Lucato 81 Samuel de Oliveira Iglesias 80 André Sepka 80 José Augusto Ferreira Ramazotti 80 Vitor Hugo Pimentel Machado 77 Anderson Henrique Bonifácio 77 Luiz Henrique Losnak Torrenti 77 João Vítor Cardoso Meireles 77 Luciano Alves de Souza Junior 76 Andrey Valgas Damasco 75 Patrick Alves 75 Daniel Bonissoni Conradi 75 Eduardo Guimarães 75

Leclerc pistola? Veja por que o game F1 2020 incomodou o piloto da Ferrari

PODCAST: O que a F1 deveria aprender com as demais categorias para melhorar?