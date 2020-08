A etapa belga do Porsche TAG Heuer Esports Supercup não teve os resultados esperados para o brasileiro Jeff Giassi. Com duas posições intermediárias na etapa, o piloto se manteve entre os 10 primeiros do mundial, mas viu embolar a briga pelo top-5.

Depois de correr no traçado belga pelo campeonato brasileiro da Porsche Esports Carrera Cup, Giassi voltou a Spa nesse sábado. O quali já começou diferente do esperado, com uma escapada em plena volta rápida.

Giassi largou da 22ª posição para a feature race do dia, tendo que escalar o pelotão para se aproximar do top-10 e manter sua posição no campeonato. A busca por um lugar melhor rendeu a Jeff Giassi um 16º lugar na primeira bateria do dia, com esperanças de chegar ao top-10 para a corrida longa.

Saindo da 16ª posição para a principal prova do dia, Giassi, novamente não teve vida fácil. Preso em uma disputa com dois competidores da mesma equipe, Giassi se viu com tráfego intenso pela frente durante toda a prova e pouco pode fazer em relação às disputas.

“Foi uma etapa muito difícil. O quali conta muito em um nível tão alto. Tive um off track em uma das minhas voltas rápidas e me prejudicou muito para a largada. Nas corridas foi muito difícil, andar no meio do pelotão é complicado. Mas agora vamos focar nas próximas etapas e buscar o top-5 que é nosso grande sonho", disse Giassi.

Com o resultado de hoje, Giassi caiu para a oitava posição da Supercup, mas sua diferença de pontos para o top-5 diminui de 35 para 28 pontos. O mundial volta a acelerar já na próxima semana, dia 5 de setembro em Nürburgring.

Jeff Giassi corre a Supercup com apoio da Porsche Brasil e da Porsche Cup Brasil. Em paralelo aos esforços das pistas virtuais, o piloto se prepara para integrar uma equipe real no encerramento da temporada da Porsche Cup 2020 nos 500km de Interlagos.

Porsche TAG Heuer Esports Supercup – calendário atualizado

5.set – Nürburgring Nordschleife

26.set – Le Mans

10.out – Monza