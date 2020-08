Giassi encara sétima etapa do mundial da Porsche TAG Heuer Esports Supercup em Spa

Depois de duas semanas sem atividades, o Porsche TAG Heuer Esports Supercup volta a acelerar neste sábado (29), em Spa-Francorchamps, na Bélgica.

Os 7.004m de Spa são considerados um dos traçados com maior história no esporte a motor internacional. A pista belga de longas retas e curvas desafiadoras colocará os principais pilotos de automobilismo virtual do mundo à prova durante a etapa.

Ao mesmo tempo que os 911 GT3 Cup aceleram virtualmente em Spa, o traçado recebe também o GP da Bélgica da temporada 2020 da Fórmula 1. Emoção dupla no circuito.

O brasileiro Jeff Giassi, único representante verde e amarelo no seleto grid, pela primeira vez nessa temporada vai correr em uma pista onde ele já passou na temporada antes da Supercup.

Jeff acelerou em Spa pelo campeonato brasileiro da Porsche Esports Carrera Cup e fez da corrida no nacional um grande laboratório para a largada da Supercup.

O mesmo acontecerá quando Giassi for correr em Monza pelo mundial. Pois a última etapa da Carrera Cup será disputada também no veloz traçado italiano antes da Supercup.

Paralelamente aos eventos de automobilismo virtual, Jeff Giassi, com apoio da Porsche Brasil e da Porsche Cup Brasil, vem se preparando para acelerar um carro real de competição. O mesmo 911 GT3 Cup no qual ele acelera nos simuladores. Jeff, inclusive já andou no carro real e teve um resultado positivo em seus primeiros testes para os 500km de Interlagos, onde ele correrá pelo enceramento da Endurance Series da Porsche Cup Brasil.

A Porsche TAG Heuer Esports Supercup realiza neste ano sua segunda temporada. Disputado na plataforma iRacing, é o maior evento de automobilismo virtual no planeta. O campeonato tem dez etapas e distribui US$ 200 mil em prêmios.

Cada evento tem um treino livre, o quali e duas corridas: uma de 15 minutos valendo 25 pontos para o vencedor e uma de meia hora, conferindo o dobro dos pontos. Os cinco primeiros lugares no grid também recebem pontuação bônus.

“Começamos a sonhar com o top-5 do campeonato", disse Giassi. "Estou treinando forte para todas as etapas e estou muito otimista para correr em Spa. Pela primeira vez no ano, vamos correr em um circuito onde eu passei antes pela Carrera Cup. Isso vai se repetir tanto para Monza quanto para Le Mans também. A expectativa é de fazer mais uma boa etapa. Nosso ritmo em Spa estava ótimo correndo na Carrera Cup contra os melhores do Brasil. Agora é transformar essa experiência em bons resultados contra os melhores do mundo”, completou.

Cronograma do evento:

Treinos livres 10:45

Qualify: 11:03

Sprint Race: 11:15

Warmup: 11:30

Feature: 11:40

Porsche TAG Heuer Esports Supercup – calendário atualizado

29.ago – Spa

5.set – Nürburgring Nordschleife

26.set – Le Mans

10.out – Monza

