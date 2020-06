Protótipo movido a hidrogênio será o Safety Car das 24 Horas de Le Mans virtual

O piloto Olivier Lombard e o especialista em simuladores Aurélien Mallet estarão no comando do safety car das 24 Horas de Le Mans virtual, evento organizado pelo Automobile Club de l'Ouest (ACO), WEC e Motorsport Games, que será realizado na plataforma rFactor2. O modelo escolhido para liderar o pelotão na largada e que atuará como carro de segurança durante a prova será patrocinado pela BWT.

O MissionH24 é um projeto no qual ACO e Green GT colaboram, desenvolvido pela estrutura da H24Racing com a intenção de competir com um carro de hidrogênio em Le Mans em 2024. No dia 15 de junho de 2019, o protótipo esteve no ato de abertura da 87ª edição da corrida de endurance mais importante do mundo.

"As 24 Horas de Le Mans virtual, que será realizada na data original da edição real, é um evento de importância global", lembrou Jean-Michel Bouresche, chefe da H24Racing. "A participação e o público superarão a de todas as corridas de simulador. Estou feliz que a BWT, cuja presença e dinamismo na Fórmula 1 é conhecida há anos, decidiu se juntar a nós para esta competição".

"Nosso LMPH2G começará a corrida, intervirá quando precisar pelas condições climáticas ou por um acidente na pista.”

As 24 horas de Le Mans virtual terá a largada no sábado, 13 de junho, às 10h (horário de Brasília), com transmissão do Motorsport.com.

