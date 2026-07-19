2026 Fórmula 1 GP da Bélgica
GP da Bélgica
Siga a 10ª etapa do campeonato
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Hamilton abre vantagem de 2,5s em relação a Piastri
Heptacampeão pressiona o australiano e consegue a manobra por fora da Les Combes
Hamilton consegue se aproximar de Piastri em busca do quarto lugar
Leclerc mantem distância em relação a Antonelli em menos de 1s
Enquanto isso, Verstappen está a 7,6s de Leclerc
Italiano da Mercedes mantem vantagem 'confortável' de mais de meio segundo
Antonelli supera Leclerc a 10 voltas para o fim!
Antonelli está a 0,8s de Leclerc
Norris supera o brasileiro na reta Kemmel
Norris vai ao box mas tem problemas na parada e volta em oitavo, atrás de Bortoleto
No meio do pelotão, Colapinto ultrapassa Gasly e Lawson e é 10º
Verstappen consegue ultrapassar Norris e é terceiro!
Leclerc está a 2,5s de Antonelli na busca pela liderança. Faltam 16 voltas para o fim!
"Os pneus não estão funcionando", disse Verstappen
Antonelli consegue ultrapassar Norris e é segundo!
Antonelli se aproxima muito de Norris no final da reta Kemmel, mas o campeão mundial segura a posição
Verstappen fala em falta de aderência
Italiano já está a menos de meio segundo de Norris!
Em terceiro lugar, Antonelli está a 1,1s de Norris
Leclerc ultrapassa Norris e é líder!
Vantagem de Norris em relação a Leclerc é de menos de um segundo
Após as paradas, Norris lidera com 1,4s de vantagem, seguido por Leclerc e Antonelli
Brasileiro voltou em oitavo
Bortoleto no box
Leclerc retorna a pista a frente de Antonelli!
Leclerc e Hamilton chamados ao box
Safety car virtual acionado para retirada de pedaço de carro da pista
Norris ultrapassa Piastri e é terceiro!
Antonelli foi ao box e voltou a frente de Verstappen
Pista liberada
Safety car virtual acionado, ainda sem motivo claro
Holandês volta na sexta posição, a frente do companheiro de equipe
Verstappen no box!