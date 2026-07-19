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GP da Bélgica

2026 Fórmula 1 GP da Bélgica

Belgium
16 de jul. de 2026 to 19 de jul. de 2026
Spa-Francorchamps, BE

GP da Bélgica

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

Hamilton abre vantagem de 2,5s em relação a Piastri

Heptacampeão pressiona o australiano e consegue a manobra por fora da Les Combes

Hamilton consegue se aproximar de Piastri em busca do quarto lugar

Leclerc mantem distância em relação a Antonelli em menos de 1s

Enquanto isso, Verstappen está a 7,6s de Leclerc

Italiano da Mercedes mantem vantagem 'confortável' de mais de meio segundo

Antonelli supera Leclerc a 10 voltas para o fim!

Antonelli está a 0,8s de Leclerc

Norris supera o brasileiro na reta Kemmel

Norris vai ao box mas tem problemas na parada e volta em oitavo, atrás de Bortoleto

No meio do pelotão, Colapinto ultrapassa Gasly e Lawson e é 10º

Verstappen consegue ultrapassar Norris e é terceiro!

Leclerc está a 2,5s de Antonelli na busca pela liderança. Faltam 16 voltas para o fim!

"Os pneus não estão funcionando", disse Verstappen

Antonelli consegue ultrapassar Norris e é segundo!

Antonelli se aproxima muito de Norris no final da reta Kemmel, mas o campeão mundial segura a posição

Verstappen fala em falta de aderência

Italiano já está a menos de meio segundo de Norris!

Em terceiro lugar, Antonelli está a 1,1s de Norris

Leclerc ultrapassa Norris e é líder!

Vantagem de Norris em relação a Leclerc é de menos de um segundo

Após as paradas, Norris lidera com 1,4s de vantagem, seguido por Leclerc e Antonelli

Brasileiro voltou em oitavo

Bortoleto no box

Leclerc retorna a pista a frente de Antonelli!

Leclerc e Hamilton chamados ao box

Safety car virtual acionado para retirada de pedaço de carro da pista

Norris ultrapassa Piastri e é terceiro!

Antonelli foi ao box e voltou a frente de Verstappen

Pista liberada

Safety car virtual acionado, ainda sem motivo claro

Holandês volta na sexta posição, a frente do companheiro de equipe

Verstappen no box!