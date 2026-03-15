GP da China
Siga a segunda etapa de 2026
Classificação ao vivo
Resumo
Texto ao vivo
Na frente do pelotão, Antonelli tem 1,4s de vantagem sobre o companheiro de equipe, Russell. Em terceiro, Hamilton está a 2,4s do britânico da Mercedes
Verstappen pressiona Lindblad pela nona posição. Os dois estão a 0,5s de distância
Lance entre Bottas e Pérez: No further action! Sem punição para nenhum dos dois
No meio do pelotão, Verstappen tenta ultrapassar Lindblad e acaba indo para fora da pista. O holandês é décimo
Russell ultrapassou Hamilton e as duas Mercedes lideram a prova
Recapitulando: dos 22 carros, há apenas 18 participando do GP da China. Piastri, Norris, Bortoleto e Albon estão fora!
Incidente entre Bottas e Pérez está sendo investigado
Russell supera Leclerc e é terceiro
Antonelli ultrapassa Hamilton!
McLaren confirma ausência de Norris também
Verstappen também não teve primeira volta boa e perde quatro posições
Hadjar rodou e Bearman foi pela área de escape, mas conseguiram retornar
Antonelli e Leclerc disputaram segundo lugar, mas italiano da Mercedes é superior. Russell é quarto
Hamilton assume a ponta nos primeiros metros
Começa o GP da China!
Piastri FORA!
Ordem de largada: Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Gasly e Verstappen (já que McLarens não largarão do grid)
Volta de aquecimento começa sem as McLaren!
Segundo Guilherme Pereira, repórter da Globo, Gabriel Bortoleto não irá participar do GP da China!
Atualizações na McLaren: Lando Norris irá largar do pitlane e carro de Oscar Piastri também foi visto retornando aos boxes!
ATENÇÃO COM BORTOLETO!
Boa noite, pessoal!
Daqui apouco começa o GP da China. Vem acompanhar com a gente tudo que acontece em Xangai
Por: Olivia Nogueira