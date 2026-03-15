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GP da China

Classificação ao vivo

Texto ao vivo

Na frente do pelotão, Antonelli tem 1,4s de vantagem sobre o companheiro de equipe, Russell. Em terceiro, Hamilton está a 2,4s do britânico da Mercedes 

Verstappen pressiona Lindblad pela nona posição. Os dois estão a 0,5s de distância

Lance entre Bottas e Pérez: No further action! Sem punição para nenhum dos dois

No meio do pelotão, Verstappen tenta ultrapassar Lindblad e acaba indo para fora da pista. O holandês é décimo

Russell ultrapassou Hamilton e as duas Mercedes lideram a prova

Recapitulando: dos 22 carros, há apenas 18 participando do GP da China. Piastri, Norris, Bortoleto e Albon estão fora!

Incidente entre Bottas e Pérez está sendo investigado

Russell supera Leclerc e é terceiro

Antonelli ultrapassa Hamilton! 

McLaren confirma ausência de Norris também

Verstappen também não teve primeira volta boa e perde quatro posições

Hadjar rodou e Bearman foi pela área de escape, mas conseguiram retornar

Antonelli e Leclerc disputaram segundo lugar, mas italiano da Mercedes é superior. Russell é quarto

Hamilton assume a ponta nos primeiros metros

Começa o GP da China! 

Piastri FORA!

Ordem de largada: Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc, Gasly e Verstappen (já que McLarens não largarão do grid)

Volta de aquecimento começa sem as McLaren!

Segundo Guilherme Pereira, repórter da Globo, Gabriel Bortoleto não irá participar do GP da China!

Atualizações na McLaren: Lando Norris irá largar do pitlane e carro de Oscar Piastri também foi visto retornando aos boxes!

ATENÇÃO COM BORTOLETO! 

 

Boa noite, pessoal! 
Daqui apouco começa o GP da China. Vem acompanhar com a gente tudo que acontece em Xangai

Por: Olivia Nogueira

Publicado: