GP da Grã-Bretanha
Siga a corrida principal da nona etapa do campeonato em Silverstone
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Opa, safety car permanece na pista! Ou seja, vai ser só uma volta de ação!
Safety car vai sair na volta 51!
Suposta infração de bandeira amarela de Lewis Hamilton notada pelos comissários!
Na recuperação de imagem, o carro de Verstappen balançou e o holandês não conseguiu segurar, indo parar na brita!
Russell não parou!
A corrida vai pegar fogo!
Max Verstappen rodou na curva 15, a Stowe! Safety car instaurado!
E pelas saídas de pista em sequência, Antonelli tomou uma punição de cinco segundos!
Com o drama de Antonelli, outro beneficiado é Bortoleto, que está somando dois pontos se terminar em 9º
Outro fator inédito é a possibilidade de uma dobradinha da Ferrari com vitória de Leclerc!
Tudo isso pode causar algo inédito em 2026: um pódio sem carros da Mercedes!
Mesmo assim, Antonelli ainda reclama que está difícil de virar com o carro!
Na recuperação de imagem, deu para notar que um pedaço do carro entrou na suspensão do carro, assim atrapalhando o W17 de Antonelli de fazer curvas!
O italiano foi para os boxes para retirarem tal pedaço e voltou em décimo!
Mercedes chamou Antonelli para abandonar a corrida, o italiano insiste que pode ficar na pista para tentar ganhar alguns pontos!
No entanto, Kimi afirmou que pode continuar na pista! O problema é que o carro não consegue fazer curvas de forma efetiva!
Não funcionou, Antonelli com problemas na suspensão do W17!
A Mercedes trocou a asa dianteira do carro de Kimi, veremos se isso terá algum efeito
Que tragédia para o jovem italiano!
Antonelli indo para os boxes, reclamou de algo quebrado no carro!
Stroll punido em cinco segundos por infringir limites de pista. Nada que vai mudar a cotação da libra esterlina, já que o canadense da Aston Martin está em 20º
E o VSC já acabou, pista liberada!
Safety car virtual instaurado!
Bandeira amarela, carro de Hulkenberg parado!
E o heptacampeão consegue passar o rival da Red Bull, assumindo a segunda colocação!
Enquanto isso, uma disputa entre multicampeões: Hamilton e Verstappen seguem em um duelo intenso!
Antonelli, com pneus 10 voltas mais novos, segue diminuindo a diferença para Leclerc
Piastri chamado para os boxes!
Incidente entre Verstappen e Russell na curva 15 foi notado pelos comissários
Antonelli volta para pista com pneus duros e na segunda colocação, 7s7 atrás de Leclerc!
Antonelli nos boxes, mas ele foi atrapalhado por Hulkenberg!
É duelo Verstappen x Hamilton que você quer? Então vai ter!
Só para dar emoção: Russell ultrapassou Verstappen, mas já foi para os boxes trocar os pneus furados!
Furo no pneu de Russell, o britânico foi chamado para os boxes!
Russell até tenta, mas Verstappen segura o ataque do rival da Mercedes!
Russell agora se aproxima de Verstappen para tentar tomar a terceira colocação!