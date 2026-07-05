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GP da Grã-Bretanha

Classificação ao vivo

Resumo

Texto ao vivo

Volta: 51

Opa, safety car permanece na pista! Ou seja, vai ser só uma volta de ação!

Volta: 50

Safety car vai sair na volta 51!

Suposta infração de bandeira amarela de Lewis Hamilton notada pelos comissários!

Na recuperação de imagem, o carro de Verstappen balançou e o holandês não conseguiu segurar, indo parar na brita!

Russell não parou!

A corrida vai pegar fogo!

Max Verstappen rodou na curva 15, a Stowe! Safety car instaurado!

E pelas saídas de pista em sequência, Antonelli tomou uma punição de cinco segundos!

Com o drama de Antonelli, outro beneficiado é Bortoleto, que está somando dois pontos se terminar em 9º

Outro fator inédito é a possibilidade de uma dobradinha da Ferrari com vitória de Leclerc!

Volta: 47

Tudo isso pode causar algo inédito em 2026: um pódio sem carros da Mercedes!

Mesmo assim, Antonelli ainda reclama que está difícil de virar com o carro!

Na recuperação de imagem, deu para notar que um pedaço do carro entrou na suspensão do carro, assim atrapalhando o W17 de Antonelli de fazer curvas!

O italiano foi para os boxes para retirarem tal pedaço e voltou em décimo!

Mercedes chamou Antonelli para abandonar a corrida, o italiano insiste que pode ficar na pista para tentar ganhar alguns pontos!

No entanto, Kimi afirmou que pode continuar na pista! O problema é que o carro não consegue fazer curvas de forma efetiva!

Volta: 43

Não funcionou, Antonelli com problemas na suspensão do W17!

A Mercedes trocou a asa dianteira do carro de Kimi, veremos se isso terá algum efeito

Que tragédia para o jovem italiano!

Antonelli indo para os boxes, reclamou de algo quebrado no carro!

Stroll punido em cinco segundos por infringir limites de pista. Nada que vai mudar a cotação da libra esterlina, já que o canadense da Aston Martin está em 20º

E o VSC já acabou, pista liberada!

Safety car virtual instaurado!

Bandeira amarela, carro de Hulkenberg parado!

E o heptacampeão consegue passar o rival da Red Bull, assumindo a segunda colocação!

Volta: 38

Enquanto isso, uma disputa entre multicampeões: Hamilton e Verstappen seguem em um duelo intenso!

Antonelli, com pneus 10 voltas mais novos, segue diminuindo a diferença para Leclerc

Piastri chamado para os boxes!

Incidente entre Verstappen e Russell na curva 15 foi notado pelos comissários

Volta: 36

Antonelli volta para pista com pneus duros e na segunda colocação, 7s7 atrás de Leclerc!

Antonelli nos boxes, mas ele foi atrapalhado por Hulkenberg!

Volta: 35

É duelo Verstappen x Hamilton que você quer? Então vai ter!  

Só para dar emoção: Russell ultrapassou Verstappen, mas já foi para os boxes trocar os pneus furados!

Furo no pneu de Russell, o britânico foi chamado para os boxes!

Volta: 34

Russell até tenta, mas Verstappen segura o ataque do rival da Mercedes!

Russell agora se aproxima de Verstappen para tentar tomar a terceira colocação!