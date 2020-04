Alonso doa 300 mil máscaras para combate à crise do coronavírus

Em meio à pandemia do novo coronavírus, um dos principais astros globais do esporte a motor fez um ato de solidariedade: nesta terça-feira, o piloto espanhol Fernando Alonso doou 300 mil máscaras e 4 mil kits de proteção individual à UNICEF para o combate ao Covid-19.

A atitude vem após o bicampeão da Fórmula 1 se unir à campanha da Cruz Vermelha chamada "Nossa melhor vitória", na qual atua como um dos 'embaixadores' junto aos compatriotas Rafael Nadal, tenista, e Pau Gasol, jogador de basquete.

Após a doação à UNICEF, a instituição usou suas redes sociais para agradecer ao piloto. Além de ter conquistou dois campeonatos da F1, Alonso também venceu duas edições das 24 Horas de Le Mans e foi campeão do Mundial de Endurance (WEC) na última temporada.

"Gostaríamos de agradecer a nosso querido embaixador, Fernando Alonso, pela sua doação para que continuemos lutando para proteger quem nos protege. Obrigado por estar ao lado de quem mais precisa. Sua solidariedade e empatia nos emociona" postou a UNICEF.

"Obrigado a vocês pelo trabalho incansável de sempre, como neste momento delicado. Em conjunto com a UNICEF, compramos o material sanitário que precisam com tanta urgência. Qualquer ajuda é válida e eu recomendo a todos. Desde uma mensagem de texto até a visitar a página da UNICEF", respondeu Alonso. Neste ano, o piloto já participou do Rally Dakar e vai disputar as 500 Milhas de Indianápolis da IndyCar pela McLaren.

Renault, McLaren, Ferrari e mais: relembre todos os carros de Fernando Alonso na F1

Galeria Lista Minardi M01 (1999) 1 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Benetton B200 (2000) 2 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 3 / 24 Foto de: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 4 / 24 Foto de: LAT Images Teste na Fórmula 1. Renault R22 (2002) 5 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R23 (2003) 6 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 7 / 24 Foto de: Mark Gledhill Teste na Fórmula 1. Renault R24 (2004) 8 / 24 Foto de: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 9 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 10 / 24 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 11 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Teste na Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 12 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 13 / 24 Foto de: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 14 / 24 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 15 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 16 / 24 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 17 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 18 / 24 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 19 / 24 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 20 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 21 / 24 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 22 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MCL33 (2018) 23 / 24 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 McLaren MCL34 (2019) 24 / 24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Teste de F1

