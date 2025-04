Oscar Piastri e Max Verstappen se envolveram em um incidente logo no início do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, que resultou em uma punição de cinco segundos para o tetracampeão por ganhar vantagem sobre o rival ao sair da pista.

Apesar de ter a McLaren 'voadora' atrás de si, o holandês estava na pole position e tinha tudo em mãos para conquistar a vitória, ele precisava apenas contar com a estratégia certa e um bom pit stop. No entanto, a penalização teve o seu efeito e 'entregou' a vitória para o australiano. Mas, o que questionamento que fica é: teria Piastri vencido mesmo sem a punição de Verstappen?

Verstappen normalmente tem largadas muito boas, com tempo de reação dentro de 0s28. No entanto, na Arábia Saudita, o tetracampeão ficou um pouco abaixo do que está acostumado e levou 0s30 para acelerar. Por outro lado, Piastri manteve sua constância e foi 0s02 mais rápido que o tetracampeão.

Essa vantagem pode parecer muito pequena, mas fez toda a diferença para a Curva 1, exatamente onde o incidente entre os dois aconteceu. Na manobra, para os comissários, o australiano tinha a preferência e o tetracampeão foi punido por tomar vantagem ao sair da pista e manter a posição.

Falando sobre pneus, ambos começaram com compostos médios zerados, em um circuito que exige bastante das borrachas, já que é um traçado de rua, com 27 curvas e a temperatura da pista é sempre muito alta.

Pensando nisso, vamos analisar as voltas de cada um até o primeiro pit stop entre eles, que foi feito por Piastri na 19ª volta, onde o piloto voltou com pneus duros e a McLaren apostou em uma parada só, assim como Verstappen.

VOLTA TEMPO DO VERSTAPPEN TEMPO DO PIASTRI 1 2min03s217 2min04s986 2 2min44s900

Safety Car na pista 2min44s068 Safety Car na pista 3 2min55s554 Safety Car na pista 2min55s203 Safety Car na pista 4 1min33s831 1min34s247 5 1min33s716 1min33s418 6 1min33s564 1min33s917 7 1min33s511 1min33s523 8 1min33s891 1min33s893 9 1min33s798 1min33s500 10 1min33s813 1min34s045 11 1min34s001 1min33s808 12 1min33s960 1min33s770 13 1min33s856 1min34s280 14 1min33s901 1min34s072 15 1min33s900 1min34s149 16 1min33s758 1min34s124 17 1min33s797 1min34s279 18 1min33s810 1min34s160 19 1min33s914 1min36s450

A parada de Piastri não foi a melhor da corrida, a McLaren 'gastou' 3s4 (21s388 no total) para fazer a troca dos pneus do australiano (médios para duros), que retornou em sexto, logo atrás de Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc e George Russell, que ainda não tinham feito suas paradas.

A partir desse momento, Piastri mostrou um ritmo melhor e sua vantagem para Verstappen subiu para 16s568 na volta 20. O australiano também se aproveitou bem do pit Russell e, depois, do próprio holandês, na volta 21.

Com a punição, a troca de Verstappen foi feita em 8s3 (26s030 no total) e o piloto voltou logo atrás de Hamilton, na quinta posição. Se desconsiderarmos os cinco segundos que os mecânicos não puderam encostar no carro, o pit do holandês poderia variar entre 3s e 3s3 (na casa de 21s, no total) e ele teria retornado logo atrás do próprio Piastri. Aqui o talento prevaleceria, já que a 'idade' dos pneus de ambos tinha diferença de apenas duas voltas.

Na situação real, durante três voltas, Verstappen ficou 'preso' atrás de Hamilton, desgastando pneus para tentar tomar a quarta posição e acabou pouco menos de quatro segundos atrás de Piastri. Na volta 24, o heptacampeão parou e permitiu que Max se posicionasse exatamente 3s723 atrás de Oscar.

É então que retornarmos a comparação das voltas de ambos os pilotos desde a parada de Verstappen.

VOLTA TEMPO DO VERSTAPPEN TEMPO DO PIASTRI 22 1min55s832 1min34s024 23 1min34s112 1min33s119 24 1min33s419 1min32s760 25 1min33s067 1min33s092 26 1min33s020 1min32s922 27 1min32s936 1min32s875 28 1min32s958 1min32s831 29 1min33s079 1min32s808 30 1min32s811 1min32s938 31 1min32s782 1min32s774 32 1min32s773 1min32s787 33 1min32s736 1min32s657 34 1min32s696 1min33s201 35 1min32s743 1min32s555 36 1min32s691 1min32s624 37 1min32s910 1min32s700 38 1min32s710 1min32s663 39 1min32s681 1min32s701 40 1min32s560 1min32s778

A partir da volta 34, Piastri já tinha o 'ar limpo', pois assumiu a primeira posição quando Lando Norris fez o seu pit stop. Na volta 39, Verstappen já estava sendo mais rápido que o australiano, mas ainda precisava tirar quase cinco segundos de vantagem de Oscar, exatamente o tempo em que Max foi punido.

Na volta final, o tetracampeão conseguiu se aproximar ainda mais do carro número #81, diminuindo a diferença para apenas 2s5 nas últimas curvas, mas terminou à 2s8 do atual líder do campeonato.

VOLTA TEMPO DO VERSTAPPEN TEMPO DO PIASTRI 41 1min32ss568 1min32s987 42 1min32s500 1min32s686 43 1min33s182 1min32s871 44 1min32s512 1min32s815 45 1min32s466 1min32s393 46 1min32s324 1min33s352 47 1mins873 1min32s669 48 1min32s697 1min32s728 49 1min32s280 1min32s927 50 1min32s543 1min32s228

Conclusão

O que podemos concluir é que a punição cumprida por Max Verstappen afetou de fato o resultado da corrida da Arábia Saudita, mesmo com Oscar Piastri defendendo que sentia que o carro da McLaren ainda estava mais rápido do que o Red Bull #1.

Sem a punição, seguindo o mesmo ritmo de toda a corrida, sem contar possíveis erros no pit stop da Red Bull e com a vantagem do 'ar limpo', Verstappen poderia ter garantido a segunda vitória do ano. O RB21, que parece praticamente indomável, se mostrou o carro mais rápido ao longo de toda a etapa, mesmo a diferença para o MCL39 sendo muito pequena (0s04).

Porém, é importante fazer uma ressalva: o ritmo do Piastri pode ter caído de maneira estratégica, pensando em apenas finalizar a corrida com a vitória, mas sem exigir demais do carro, visto que a diferença já era o suficiente para Verstappen não fazer uma ultrapassagem nas últimas voltas.

O resultado também poderia ter sido diferente para Norris caso a McLaren tivesse o deixado por mais tempo na pista com o pneu duro, ao invés de pará-lo para compostos médios na volta 34. Se a equipe de Woking tivesse sigo o plano inicial (que parecia ser começar com duros e finalizar com macios), o piloto britânico teria melhores chances de atacar Charles Leclerc e assumir o terceiro degrau do pódio.

