Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, esteve próximo de vencer o GP da Arábia Saudita, mas uma punição de cinco segundos por infração dos limites de pista o fizeram perder a liderança para Oscar Piastri, que venceu a etapa de Jeddah e agora é o primeiro colocado no campeonato de pilotos de 2025.

Apesar disso, o holandês da Red Bull reconheceu o talento do jovem australiano e o vê como um dos principais rivais pelo título da temporada.

"Acho que já disse isso antes", disse Verstappen à mídia. "As pessoas se esquecem um pouco - o ano passado foi o segundo ano dele. Agora ele está em seu terceiro ano e é muito sólido".

"Ele é muito calmo em sua abordagem, e eu gosto disso. Isso fica evidente na pista. Ele se esforça quando tem que se esforçar, quase não comete erros - e é disso que você precisa quando quer lutar por um campeonato".

Verstappen também reconhece o valor de Piastri ter como agente Mark Webber, ex-piloto de F1 que correu por sete anos com a Red Bull.

"E acho que com Mark [Webber] ao seu lado, ele o está ajudando muito. Isso é ótimo. As pessoas aprendem com suas próprias carreiras - foi o que aconteceu com meu pai [Jos Verstappen], e Mark está aconselhando Oscar. No final das contas, Oscar está usando seu talento, e isso é ótimo de se ver".

