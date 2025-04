F1: Punição de cinco segundos a Verstappen foi justa?

A decisão de aplicar uma punição de cinco segundos a Max Verstappen por sair da pista e ganhar vantagem, cortando a curva 2 para manter a liderança contra Oscar Piastri, reacendeu o debate sobre as regras na Fórmula 1.

Mas, independentemente da sua posição, ficou claro que este foi o incidente mais recente a colocar os holofotes sobre as diretrizes de corrida da F1 e o que os pilotos podem ou não fazer ao disputar posição na pista.

Este incidente terminou com Verstappen recebendo uma penalidade de cinco segundos e, por fim, perdendo a corrida para Piastri. A penalidade dividiu opiniões, naturalmente, e levantou a questão sobre se as regras de corrida da F1 estão funcionando. Nossos colaboradores ofereceram suas opiniões.

Sempre haverá áreas cinzentas sobre quem está na frente – Stuart Codling

Regras, diretrizes, seja lá o que for – vimos no ano passado, com os eventos de Max Verstappen x Lando Norris no GP dos EUA em Austin, que existem áreas cinzentas em torno dos limites do que é aceitável. Naquela época, as diretrizes determinavam que quem estivesse com o eixo dianteiro à frente no ápice da curva tinha direito a ela.

E, como demonstrado ali, sempre será relativamente fácil para um piloto do calibre de Max Verstappen evitar a possibilidade de ser ultrapassado por fora soltando os freios, sabendo que não há esperança de fazer a curva, mas sabendo também que será consagrado como aquele com a linha do eixo no lugar certo enquanto o outro sai da pista.

Essas diretrizes foram então alteradas na esteira do que foi considerado pela maioria dos pilotos autorizados a expressar sua opinião como uma exploração quase flagrante das áreas cinzentas por Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alex Pantling - Formula 1

Portanto, devemos saudar a postura dos comissários na Arábia Saudita, que se mantiveram firmes contra o lobby da Red Bull. Sempre haverá um elemento de subjetividade nesses casos e, em última análise, eles decidiram que as circunstâncias mereciam uma penalidade de cinco segundos em vez de 10 segundos.

Mas estava claro que Verstappen jamais conseguiria fazer a curva enquanto Piastri estivesse – e na linha correta. Quando Christian Horner chegou para sua coletiva de imprensa pós-corrida carregando um maço de capturas de tela mostrando Verstappen à frente, foi uma tentativa transparente e desajeitada de distorcer a questão através da mídia e da torcida, já tendo perdido a discussão com os comissários.

Naquela época, Verstappen já havia passado do ponto sem volta. Obviamente, algumas pessoas acreditarão no que Horner estava tentando vender, e talvez ele consiga o que quer – uma "revisão" das diretrizes.

Para fazer o quê? Adicionar mais áreas cinzentas a serem exploradas?

As punições são muito brandas hoje em dia – Fabien Gaillard

Considerando que as diretrizes são um meio para os comissários julgarem incidentes, elas atendem a esse propósito muito bem. No entanto, como vimos no final da temporada passada, os princípios são flexíveis pois, quando várias situações controversas surgem em rápida sucessão, as modificações são anunciadas rapidamente.

No entanto, o exemplo de Verstappen e Piastri fala por si: você pode implementar todas as diretrizes do mundo, mas se um piloto decidir conscientemente que é melhor cortar a curva para ficar indevidamente à frente de outro carro (e, portanto, correr o risco de uma penalidade) do que aceitar ceder na pista ou recuperar a posição mais tarde, suas diretrizes serão inúteis.

Além das diretrizes, quando o circuito não permite um resultado melhor, as penalidades devem ser um verdadeiro impedimento. Quando Verstappen decide fazer uma curva em velocidade absurdamente alta por fora da Curva 1, sabendo muito bem que nunca conseguiria passar pela curva na pista, ver os comissários imporem apenas uma penalidade de cinco segundos em vez de 10 porque era a primeira volta é quase ridículo.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Alex Pantling - Formula 1

As penalidades atuais na F1 para incidentes de pista são extremamente brandas em comparação com as das décadas anteriores. Penalizar a má conduta com mais severidade seria uma boa maneira de lembrar aos pilotos e equipes que há consequências por quebrar as regras e ignorar as diretrizes.

Diretrizes são ótimas, mas os humanos ainda tomam a decisão final – Oleg Karpov

Sempre que há uma decisão controversa dos comissários – e parece que sempre será controversa quando a vitória da corrida está em jogo – inevitavelmente haverá quem discorde. Mas, em meio a toda a indignação sobre a falta de consistência, talvez também seja necessário observar que algo está realmente funcionando quando as decisões fazem sentido. É claro que Verstappen sente (ou diz) que foi injustiçado – mas, além dele e de seus chefes, talvez não haja muitos no paddock que contestariam o veredito dos comissários sobre a batalha da curva 1.

Afinal, você pode escrever páginas e páginas de diretrizes, mas a natureza do esporte é que nunca haverá dois episódios absolutamente idênticos – e sempre precisaremos de um ser humano para tomar a decisão final. E não é um trabalho fácil, porque inevitavelmente alguém desabafará sua frustração na mídia, ou até mesmo trará um pedaço de papel com "evidências" impressas para tentar provar que estavam errados. Mas é assim que as coisas são.

Alguém tinha que tomar a decisão – e para mim, pelo menos, parece que haveria uma indignação muito maior se Verstappen tivesse sido poupado. Você pode assistir a ele quadro a quadro e pausar a imagem no momento certo para ver como suas rodas estão em comparação com a McLaren de Piastri, mas os comissários também não são novatos na categoria e provavelmente sabem que Verstappen jamais abrirá mão da liderança dessa forma. É compreensível que se sinta que não é a primeira vez que ele simplesmente levanta o pedal do freio para afirmar que estava na frente no ápice. E sim, é preciso haver um ser humano nessas ocasiões para simplesmente dizer: "É, isso é simplesmente indelicado".

Para mim, uma punição de cinco segundos foi a mais apropriada que poderia ter havido – e fez exatamente o que deveria fazer: colocar Verstappen atrás de Piastri. E é aí que a discussão deveria ter terminado. Mas sempre haverá quem discorde.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Oscar Piastri, McLaren Photo by: Gabriel Bouys - AFP - Getty Images

As diretrizes de corrida estão desatualizadas? Não, são as pistas que estão erradas – Jake Boxall-Legge

Não acho que haja um problema real com as diretrizes; a maioria dos pilotos não tem problemas em obedecer, e uma marcação clara foi estabelecida após a colisão lateral entre Verstappen e Piastri na Curva 1 em Jeddah. Toda a conversa sobre quem tem "o direito" à curva em seu posicionamento pode ser vista como um pouco nebulosa. Agora que há um precedente para tentar isso na volta inicial, é preciso decidir se a penalidade de cinco segundos vale a pena.

Mas isso me leva de volta ao meu argumento habitual para esta situação: isso acontece com grama ou cascalho em vez de área de escape? A resposta é, como sempre, não.

Devemos dar um pouco de crédito àqueles que criaram a solução das linhas brancas com bordas azuis e da brita na saída de curva. Eles não erradicaram completamente as infrações de limites da pista nessas áreas, mas pelo menos adicionam punição imediata nesses casos.

Mas quando você tem uma primeira curva delimitada por uma linha branca e uma extensão de asfalto, nada impede você de simplesmente atravessar e receber uma penalidade. De acordo com as diretrizes da FIA, se você ultrapassar e ganhar vantagem, é uma penalidade de 10 segundos; Verstappen recebeu apenas cinco porque era a primeira volta. Se você acha que pode assumir a liderança e correr com uma vantagem de cinco ou dez segundos, por que não arriscar? É o que o sistema permite.

E se você acha que isso não está no espírito das regras, você está certo. Vote pela mudança. Vote na grama/brita.

