Em meio ao recente interesse do SBT pelos direitos de transmissão da Fórmula 1, a Band 'se garantiu' e renovou com a categoria máxima do automobilismo para veicular as próximas três temporadas da competição, até o fim de 2025. A informação é do Notícias da TV.

De acordo com a publicação, o acerto foi feito nesta segunda-feira, após o GP do Azerbaijão. O contrato dá exclusividade à emissora do Morumbi para transmitir a F1 em TV aberta e também no BandSports.

Segundo o site, "o SBT tinha interesse em ter a competição a partir de 2023, mas a performance atual da empresa de Johnny Saad falou mais alto. Procurada, Band diz que não comenta o assunto". O Notícias da TV informa ainda que a emissora prepara o anúncio para os próximos dias.

"Se nada mudar, a divulgação deve ocorrer nesta terça (14). A negociação foi tocada por Jayme Brito, que trabalha na produção das transmissões da categoria para a Band. Ele é quem representa a Liberty Media, gigante do marketing quem representa a Liberty Media, gigante do marketing que é dona da categoria, no Brasil", informa a publicação. A F1 'voltou' à Band no começo de 2021, após 'deixar' a Globo depois de 40 anos na emissora do Rio de Janeiro.

Interesse do SBT

De acordo com o Notícias da TV, "o SBT fez uma consulta para a Liberty Media sobre os direitos de transmissão da categoria. No entanto, nos bastidores, uma mudança de emissora da competição era dada como bastante improvável".

Segundo o diretor de mídia da F1, Ian Holmes, a categoria está satisfeita com a cobertura realizada pelo Grupo Bandeirantes. Na avaliação do executivo, a Band dá bastante exposição ao produto, o que eventualmente compensa a menor audiência absoluta em relação ao período da Globo.

Além disso, a F1 vê positivamente os moldes do contrato -- modelo de market share -- com a emissora, uma vez que a Band divide o faturamento com a Liberty Media, diferentemente do que acontecia na época de Globo. "Ou seja, tudo o que for financeiramente arrecadado é dividido entre as partes de forma igual. Neste ano, a emissora vendeu pelo menos R$ 120 milhões em cotas de publicidade. Cada uma ficou com R$ 60 milhões", destacou o Notícias da TV.

