F1: Red Bull copia estrutura traseira da Ferrari; saiba mais

Carregar reprodutor de áudio

A Red Bull surpreendeu com a quantidade de inovações que introduziu em Baku. Além da asa traseira específica e do elemento único do feixe da asa, a curva final das laterais foi modificada no RB18. Mas o pacote é completo com a quilha de carbono que foi colada ao extrator central, remontando a um conceito que a Ferrari introduziu em Barcelona. Também interessante é o enrijecimento metálico da parte inferior. Adrian Newey, por um lado, tira peso e, por outro, acrescenta.

Il fondo della Ferrari F1-75 nel tondo con gli scalini in stile Red Bull Photo by: Giorgio Piola Il fondo della Red Bull Racing RB18 con gli scalini sia davanti che dietro Photo by: Giorgio Piola

Não é só a Red Bull que copia a Ferrari, mas também acontece o contrário na Fórmula 1. Mostramos em Motorsport.com como a aerodinâmica dos italianos são intervenções na quilha da parte inferior no F1-75 que permitem gerar esses vórtices, graças aos quais se pode aproveitar ao máximo para aumentar o downforce.

Dettaglio del supporto dello specchietto Ferrari F1-75 di ispirazione Red Bull Photo by: Giorgio Piola

Não só isso, mas também o skate metálico, que evita o desgaste da parte inferior no asfalto quando ele baixa à medida que a velocidade aumenta, é da matriz de Milton Keynes e em Maranello não houve problemas em introduzi-lo. Isso sem mencionar o suporte retrovisor do F1-75, cada vez mais semelhante ao do RB18.

A Ferrari, portanto, tem se inspira no rival, o que é uma convergência para as soluções técnicas mais funcionais e que estão destinadas a fazer escola para as outras equipes também. O fluxo não é tão monodirecional quanto parece, porque Adrian Newey também é muito sensível às evoluções que são introduzidas na Ferrari.

Dettaglio del diffusore Ferrari F1-75 con la chiglia in carbonio incollata Photo by: Giorgio Piola

O brilhante engenheiro inglês notou em Barcelona o difusor da F1-75, que na parte central mostra uma quilha de carbono que foi colada ao centro do extrator. A Red Bull experimentou o conceito no túnel de vento e não hesitou em montar a solução nos carros que Max Verstappen e Sergio Perez usaram em Baku.

Red Bull Racing RB18: ecco l'estrattore con la chiglia tipo Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

No RB18 eles introduziram um pacote significativo de novidades para a corrida do Azerbaijão, pois além da asa traseira específica, muito baixa no perfil aerodinâmico (que continua a apresentar problemas com a asa móvel aberta) e o único feixe da asa estão associados à modificação do extrator.

Tudo se integra com a cauda na saída lateral, que foi mais inclinada na curva final para aumentar o fluxo de ar a ser canalizado para o slot que foi redesenhado no anteparo lateral do difusor.

Red Bull Racing RB18, dettaglio della nuova pancia e del tirante sul fondo Photo by: Giorgio Piola

Quanto ao fundo, descrevemos a presença de uma pequena alteração entre a parede lateral e a borda. O que ainda não tínhamos visto é o braço de metal vistoso que endurece o fundo perto da roda traseira, logo após o "cotovelo" onde o difusor sobe para formar o extrator traseiro.

Red Bull Racing RB18: ecco l'elemento metallico che irrigidisce il fondo per evitare il porpoising Photo by: Giorgio Piola

É interessante notar que há uma haste específica ajustável, graças à qual é possível controlar a altura do fundo ao asfalto em função das quicadas – o tal do porpoising. A Red Bull está lutando para reduzir peso, mas não hesita em introduzir soluções que permitem limitar o salto, mesmo que isso cause uma ‘engordadinha’. No final, a maior vantagem de desempenho.

As notícias da Red Bull, portanto, são muito mais importantes do que poderia ter parecido, demonstrando que a equipe de Milton Keynes parece se importar pouco com os limites do limite orçamentário. E, afinal, Andreas Seidl, diretor da equipe McLaren, admitiu que mesmo para a equipe de Woking será impossível respeitar as restrições. Estamos nos aproximando de um vale-tudo?

VÍDEO: Como explicar carro de Mick Schumacher partido ao meio em Mônaco?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: