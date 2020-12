Pietro Fittipaldi é um dos rostos novos que estão presentes no Bahrei, para o GP de Sakhir, colocando o Brasil de volta ao grid da F1. Enquanto tudo é novidade para o neto do bicampeão mundial, Emerson Fittipaldi, a equipe teve que lidar com uma punição com a troca de componentes da unidade de potência do carro da Haas, o colocando em último no grid.

Após sua participação no Q1, em que marcou 55s426, Pietro falou sobre o andamento do classificatório e seu papel na equipe.

“Eu adoro fazer a classificação, sair com o pneu novo e com o carro no melhor desempenho possível”, disse Pietro. “A equipe fez uma estratégia do meu carro dar o vácuo para o Kevin (Magnussen) no meu segundo e terceiro jogos de pneus. Era o certo a se fazer já que independente do tempo que eu registrasse a gente largaria em último por conta das punições.“

“Estou aqui para fazer o melhor trabalho para a equipe, eu tentei ajudar o Kevin a passar para o Q2 e ficamos muito perto disso.”

“Em todo caso, ótimo fazer minha primeira classificação na F1. Agora quero seguir bastante focado para a corrida amanhã”

Em seguida, ele agradeceu a oportunidade por estar em Sakhir e falou sobre o trânsito que teve que enfrentar durante o quali.

“Agradeço muito essa oportunidade que a Haas está me dando para estar aqui, então preciso cumprir meu trabalho como piloto e fazer o meu melhor. Nós pegamos muito tráfego nessa pista durante os treinos porque ela é curta, então você tem que sair do box e, logo na volta seguinte, você tem apenas uma volta para cravar o seu melhor tempo com os pneus. Eu tentei fazer o meu melhor, fiz o que era melhor para a equipe e agora é decidir a melhor estratégia para amanhã junto com a Haas.”

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em estreia na F1