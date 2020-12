George Russell revelou que acidentalmente pressionou o botão neutro de seu carro durante a classificação para o GP de Sakhir, enquanto continua se adaptando ao ambiente temporário.

Russell se classificou em segundo lugar, atrás de Valtteri Bottas, para a corrida de Sakhir, terminando a apenas 0s026 da pole em sua primeira corrida pela Mercedes como substituto de Lewis Hamilton.

Russell já havia tomado a decisão de usar sapatilhas de corrida em um tamanho menor do que o normal, para se certificar de que caberia no cockpit do W11 de Hamilton, e explicou que tem cometido erros ocasionais ao ativar sistemas no volante para a corrida deste fim de semana.

Quando questionado pelo Motorsport.com se havia algo que ele teve que desaprender com sua experiência na Williams na primeira corrida do Bahrain, Russell respondeu: "Acho que provavelmente teria ficado melhor se apenas tivesse vindo com uma mente aberta e não ter corrido neste circuito - ou pelo menos metade deste circuito - na semana passada.”

“Porque eu passei toda a semana passada quebrando 'neste ponto', virando 'neste ponto na curva 1' e 'fazendo isso, fazendo aquilo'. E este carro é completamente diferente.”

"Então, em todos os procedimentos eu tive aprender com novos botões. No TL1 foi uma bagunça, pressionei os botões errados aqui e ali.”

"Mesmo na classificação, pressionei o neutro em um ponto ao invés de outro botão."

Russell explicou que tal cenário ocorreu porque estava em "uma rotina muito grande na Williams", em que correu desde que entrou na F1.

Ele acrescentou: "Você nem mesmo pensa sobre essas coisas e isso acontece naturalmente.”

"A Mercedes tem tentado modificar tanto quanto possível, apenas para tornar as coisas mais fáceis para mim.”

"Tenho dado muito trabalho e ainda leva um pouco de tempo, são necessárias algumas corridas apenas para entender tudo isso."

Russell então brincou com o chefe da Mercedes, Toto Wolff, para que dê mais tempo a ele no W11: "Toto, mais algumas corridas, por favor, e eu estarei lá!"

