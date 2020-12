Max Verstappen deu o seu melhor, mas, apesar de não ter conseguido bater as Mercedes no treino classificatório para o GP de Sakhir da Fórmula 1, o holandês conseguiu ficar bem mais próximo da dupla do que normalmente vinha conseguindo ao longo do ano. E para amanhã, o piloto da Red Bull tem apenas um desejo na cabeça: se divertir na prova.

Depois de liderar o terceiro treino livre, Verstappen começou a classificação bem, terminando o Q1 em segundo. E, apesar de ter terminado o Q2 na ponta, ele foi forçado a mudar de estratégia no estouro do cronômetro. Ele marcou seu primeiro tempo com pneus médios, mas precisou mudar de estratégia no meio do caminho, já que chegou a ficar momentaneamente de fora do Q3 antes de passar e fazer o melhor tempo.

Na última parte do treino, o holandês não conseguiu bater de frente com Bottas e Russell, mas terminou bem próximo da Mercedes, com apenas 0s056 de diferença.

Após a classificação, Verstappen disse que ficou feliz com sua posição final no grid de largada, principalmente por ficar mais próximo do que o normal. Perguntado sobre a estratégia da Mercedes de fazer três saídas no Q3, ele destacou a sua situação para amanhã, largando com pneus macios contra médios de Bottas e Russell.

"Sim, eles tinham três jogos de pneus ou algo do tipo, mas, de nosso lado, tivemos uma boa classificação. A volta por si só, é uma volta curta, poucas voltas, mas foi bom terminar em terceiro e chegar mais próximo, um pouco mais que o normal, mas o traçado explica isso".

"Amanhã eu largo com pneus diferentes, então será interessante ver como que isso jogará para nós. Como disse, não temos nada a perder, então é melhor se divertir um pouco amanhã e vamos ver o que dá para fazer".

"Mal posso esperar. A pista, com esses tempos de volta tão próximos uns dos outros. Tudo dependerá da largada, mas mesmo assim, com tantas voltas e gerenciamento de tráfego, não será nada fácil".

