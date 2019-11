Pole position do GP dos Estados Unidos, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, conseguiu vencer, mas não teve vida fácil na corrida que consagrou o companheiro britânico Lewis Hamilton com o hexacampeonato da Fórmula 1.

Com estratégias diferentes, Bottas fez dois pit stops, enquanto Hamilton fez apenas uma, esticando ao máximo seu primeiro stint. Mas na parte final da corrida e com pneus mais novos, Bottas conseguiu superar Hamilton para reassumir a ponta e cruzar a linha de chegada para conquistar sua quarta vitória na temporada e sétima na F1.

“É uma boa vitória! Desde ontem me senti muito bem com o carro. Tivemos um ritmo forte e estou muito, muito feliz com a vitória. É a única coisa em que posso me concentrar e fazer este final de semana em termos de campeonato, mas obviamente não foi suficiente e Lewis conquistou o título”, disse o finlandês logo após descer do carro.

“Eu não tinha certeza de qual estratégia acabaria sendo a melhor, por sorte meu ritmo era bom e eu consegui fazer as duas paradas funcionar”, completou.

Único que ainda tinha chances de tirar o título de Hamilton, Bottas parabenizou seu companheiro de Mercedes, mas disse que fracassou em seu objetivo.

“Obviamente, muitos parabéns a ele. Pessoalmente, eu falhei no meu objetivo este ano, mas sempre há o próximo ano. Ele merece, essa foi a sua temporada”, concluiu.

GALERIA: Resultado final do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

Galeria Lista 1º: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 1 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 2º: Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W10 2 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 3º: Max Verstappen, Red Bull Racing RB15 3 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 4º: Charles Leclerc, Ferrari SF90 4 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 5º: Alex Albon, Red Bull Racing RB15 5 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 6º: Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.19 6 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 7º: Lando Norris, McLaren 7 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 8º: Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 8 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 9º: Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 9 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 10º: Sergio Perez, Racing Point RP19 10 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 11º: Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C38 11 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 12º: Daniil Kvyat, Toro Rosso STR14 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images 13º: Lance Stroll, Racing Point RP19 13 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 14º: Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C38 14 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 15º: Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-19 15 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 16º: Pierre Gasly, Toro Rosso STR14 16 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 17º: George Russell, Williams Racing FW42 17 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 18º: Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-19 (abandonou por problema no freio) 18 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 19º: Robert Kubica, Williams FW42 (abandonou por problema hidráulico) 19 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images 20º: Sebastian Vettel, Ferrari SF90 (abandonou por quebra na suspensão) 20 / 20 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

