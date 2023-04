Ayrton Senna recebe homenagem da FIESP no 1º de maio

Após ser nomeado esta semana como Patrono do Esporte brasileiro, Ayrton Senna será homenageado pela FIESP, tendo sua imagem projetada na Galeria Digital do Centro Cultural FIESP (CCF), localizada na Avenida Paulista, cartão postal da maior cidade da América Latina.

A homenagem ficará projetada no prédio da FIESP das 19h do dia 1º de maio até às 6h do dia 2/05. Os fãs do piloto terão a oportunidade de aproveitar o feriado nacional para visitar a ativação.

A ação se junta a várias homenagens já feitas a Senna. Em 2022 a Senna Brands em parceria com o Santuário Cristo Redentor, iluminou o monumento, considerado uma das sete novas Maravilhas do Mundo, com as cores do capacete do piloto.

"É sempre emocionante para nós, poder relembrar o legado deixado por Ayrton e saber o quanto o ídolo ainda serve de inspiração a todos os brasileiros", afirmou Bianca Senna, sobrinha do piloto e atual CEO da Senna Brands. "Senna é um ícone do esporte e um verdadeiro herói nacional. Sua dedicação ao automobilismo e sua filantropia são exemplos a serem seguidos por atletas e cidadãos em todo o mundo".

