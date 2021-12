Band negocia renovação da F1 de olho em contrato de longo prazo

Dona de uma cobertura muito elogiada em 2021, principalmente no GP de São Paulo, a Band já negocia a renovação com a Liberty Media para manter a Fórmula 1 em sua tela a partir de 2023. A emissora paulista ainda tem contrato para 2022 e conta com a boa relação entre ela e a dona da categoria para fechar o acordo, segundo informações do site Notícias da TV.

A principal categoria do automobilismo rendeu boa audiência para a rede, com média de 4,4 pontos na Grande São Paulo e vitórias constantes sobre Record e SBT. Além disso, a corrida de Interlagos e a final do campeonato em Abu Dhabi superaram a Globo e cravam a liderança. A Stock Car Pro Series também está na grade do canal e a Fórmula 4 Brasil se juntará a Fórmula 2 e Fórmula 3 na BandSports.

Não somente a quantidade de telespectadores, mas o aspecto financeiro também deve ajudar a emissora nas negociações, pois ela vendeu quatro cotas de R$ 20 milhões cada, com um faturamento de R$ 80 milhões do qual a Liberty Media embolsou metade. Junto a isso, está a falta de interesse da Globo, principal concorrente, em entrar no páreo.

Os esforços se concentram em uma renovação até 2024, mas a Band também sonha com uma extensão mais longa. Ao que tudo indica, a F1 chegou lá para ficar.

Após 'PROVOCAÇÃO' a Hamilton, NELSINHO PIQUET fala de POLÊMICO "patrão é meuzovo" e celebra por Max

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: