F1: Leclerc testa positivo para Covid-19 pela segunda vez em 2021

O piloto da Ferrari na Fórmula 1, Charles Leclerc, testou positivo para Covid-19 depois de voltar do GP de Abu Dhabi. É a segunda vez este ano que o monegasco apresenta um resultado positivo, tendo também contraído o vírus em janeiro de 2021, após ter tido contato próximo com outro caso.

Ele disse que está sofrendo de sintomas leves, mas "se sentindo bem" e se isolará em casa.

Em um comunicado, a equipe tuitou: "O piloto da Scuderia Ferrari Mission Winnow, Charles Leclerc, testou positivo para COVID-19. Seguindo os protocolos exigidos pela FIA e pela equipe, Charles foi testado na volta de Abu Dhabi. Ele está se sentindo bem, com sintomas leves e vai se isolar em casa."

Leclerc ainda não comentou sobre seu teste positivo, com sua última postagem nas redes sociais sugerindo que ele estava indo para Maranello para se preparar para a temporada de 2022. Ele também teve sintomas leves quando contraiu o vírus em janeiro.

Charles Leclerc, Ferrari SF21 Photo by: Ferrari

Nikita Mazepin foi o último piloto a contrair a Covid-19 e foi excluído do final da temporada após ter testado positivo na semana passada.

O chefe da Williams, Jost Capito, teve um teste positivo na semana anterior, forçando sua ausência do GP da Arábia Saudita.

Vários pilotos foram afetados na última temporada, com George Russell fazendo sua primeira aparição pela Mercedes no GP do Sakhir depois que Lewis Hamilton adoeceu.

O diretor esportivo da F1, Steve Nielsen, admitiu que está "preocupado" com o impacto potencial do retorno das restrições mais rígidas causadas pelo vírus em todo o mundo na programação do próximo ano.

O surgimento da variante Ômicron nas últimas semanas levou os países a reinstaurar algumas restrições, à medida que os casos no Reino Unido aumentam, com um recorde de 88.376 novos resultados de testes positivos registrados nesta quinta-feira (16).

Após 'PROVOCAÇÃO' a Hamilton, NELSINHO PIQUET fala de POLÊMICO "patrão é meuzovo" e celebra por Max

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: