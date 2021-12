A câmera Driver's Eye, que fica no 'olho' dos pilotos, deve aparecer na Fórmula 1 mais vezes em 2022, após um acordo entre os chefes das corridas e o fabricante do dispositivo. Desde o GP da Bélgica deste ano, a categoria tem experimentado uma nova recurso eletrônico que é posicionado na viseira do capacete.

Testado pela primeira vez por Fernando Alonso em Spa-Francorchamps, ele foi executado várias vezes ao longo da segunda metade da temporada, com Charles Leclerc utilizando-o em Abu Dhabi no último fim de semana.

Sucesso entre os fãs, a câmera adiciona uma dimensão extra em termos de oferecer uma perspectiva real do que os pilotos vivenciam no cockpit. Há um acordo provisório agora para implementá-la de forma mais ampla no próximo ano.

Os parceiros da F1 no empreendimento atual são capacetes Bell e sua empresa controladora Racing Force Group, que assinou uma formalidade com o detentor dos direitos comerciais do esporte sobre o uso da câmera em 2022.

Em um curto comunicado, a RFG disse que o acordo significaria que os pilotos que usam os capacetes citados em 2022 poderiam ter o dispositivo disponível para uso em todas as corridas do próximo ano.

"Driver's Eye é a microcâmera homologada pela FIA (8 milímetros de diâmetro e pesando 2,5 gramas) posicionada no nível dos olhos na viseira do capacete do piloto", disse o documento. "A tecnologia estará disponível ao longo da temporada de 2022 para todos no grid de Fórmula 1 que usam um capacete Bell."

Este ano, foram 11 com os 'cascos' da empresa: Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Leclerc, Lando Norris, Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin.

A F1 ainda não decidiu sobre como irá estender o uso da câmera no próximo ano, e muito vai depender das equipes aceitarem usar a tecnologia e o peso extra, mesmo que seu impacto seja mínimo em um carro de F1 que pesa cerca de 790 kg.

A câmera atualmente é homologada apenas para uso da FIA nos capacetes Bell e não pode ser usada por outros fabricantes em fins de semana de GP sem passar nos testes de segurança obrigatórios.

