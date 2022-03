Carregar reprodutor de áudio

A partir de 2022, a Fórmula 1 passa a ter um novo formato de fim de semana, mais curto, com o objetivo de reduzir o fardo para as equipes. E isso implica também em mudanças na programação ao vivo do Motorsport.com no YouTube, com a realocação do TELEMETRIA com Rico Penteado.

As coletivas com os pilotos, que até o ano passado eram realizadas às quintas-feiras, passam agora para a manhã das sextas-feiras, reduzindo em um dia o fim de semana de GP. Isso implica na mudança dos treinos livres 1 e 2, que passam a acontecer mais tarde na sexta-feira, lotando a programação do primeiro dia de atividades de uma etapa.

Com isso, o TELEMETRIA, um dos programas de maior sucesso do canal do Motorsport.com no YouTube com a prévia do fim de semana, passa a ser realizado às quintas-feiras, ao vivo, a partir das 13h, mantendo o mesmo horário dos anos anteriores. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui para não perder nada da nossa programação ao vivo e nossos vídeos com os últimos acontecimentos do mundo do esporte a motor

Assim como em 2020 e em 2021, o TELEMETRIA seguirá contando com a participação de Rico Penteado, brasileiro que trabalhou por quase duas décadas na área de motores da Renault. O engenheiro seguirá destrinchando a nova geração de carros da F1, ajudando o público a entender a parte técnica do esporte de forma simples e didática.

Com a mudança, veja abaixo como fica a programação ao vivo do canal do Motorsport.com no YouTube para a temporada 2022:

TELEMETRIA: Quintas-feiras, 13h

SEXTA-LIVRE: Sextas-feiras, logo após o TL2

Q4: Sábados, logo após a classificação

PÓDIO: Domingos, logo após a corrida

RETA FINAL: Segundas-feiras, 18h55

Verstappen VOA, Ferrari se mantém forte, ALONSO 'fisga' P4, HAMILTON faz alerta e RED BULL se renova

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein