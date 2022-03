Carregar reprodutor de áudio

Embora nunca se deva tirar grandes conclusões da pré-temporada da Fórmula 1, a volta mais rápida de Max Verstappen no Bahrein foi destaque. O holandês liderou a tarde da última sessão de testes em Sakhir, com uma marca que deixou seus perseguidores mais próximos a mais de meio segundo e o resto de seus rivais a mais de um.

De fato, as equipes escondem suas armas nos testes e todos sabem que tirar conclusões nessa época é de pouca utilidade. E é bom relembrar que a marca foi estabelecida com o pneu supermacio - chamado Pirelli C5 - o mais rápido da categoria.

No entanto, o diretor da fabricante italiana de pneus, Mario Isola, revelou por que esse tempo pode assustar seus rivais e faz de Verstappen o favorito para o início de uma temporada em que lutará para manter o campeonato conquistado em 2021.

Falando a um grupo de mídia, incluindo o Motorsport.com, o dirigente definiu os testes do Bahrein como muito positivos para a Pirelli, apesar das altas temperaturas (quase 50ºC no asfalto) e das condições da pista.

A Pirelli trará seus três compostos mais duros - C1, C2 e C3 - para o GP do Bahrein, que abrirá a temporada, com os médios (C3, amarelo) sendo a opção mais macia neste fim de semana.

"Estávamos mais focados em C1, C2 e C3 porque esses são os três compostos que selecionamos para a corrida, mas as equipes também usaram C4 e C5 mais tarde. Fiquei impressionado."

Explicando o motivo de sua surpresa com o tempo do holandês da Red Bull, Isola continuou: "Foi 2s5 ou 2s6 mais lento que o tempo no mesmo composto no ano passado, mas este é um circuito que não é um daqueles que acreditamos que teremos tempos próximos aos de 2021".

"Essa diferença com um composto que não é o ideal, onde o nível de degradação não é o esperado, e o circuito que não é ideal para o carro novo, demonstra um bom nível de desempenho."

"Se levarmos em conta que nos testes todos escondem seu desempenho real e aqui estão apenas dois segundos e meio mais lentos que no ano passado, devo dizer que os novos carros são bem rápidos."

Com exceção de George Russell, os demais pilotos do top 5 (Mick Schumacher, Charles Leclerc e Fernando Alonso) fizeram sua melhor volta com pneus C4, um nível menos macios e teoricamente mais lentos. No entanto, Isola explica por que essa diferença seria real e não teria nada a ver com o atual campeão usando supermacios C5.

"Se você olhar para o delta entre o C4 e o C5, a diferença é quase nada, mas porque o C5 não está apresentando desempenho real aqui."

Lando Norris, McLaren MCL36, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 1 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen habla con su ingeniero de carrera en Red Bull, Gianpiero Lambiase 2 / 43 Foto de: Mark Thompson Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 3 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 4 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 5 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 6 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 7 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 8 / 43 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 9 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 10 / 43 Foto de: Mark Thompson Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 11 / 43 Foto de: Lars Baron Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 12 / 43 Foto de: Mark Thompson Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13 13 / 43 Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, leads George Russell, Mercedes W13 14 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 15 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 16 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 17 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 18 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen de Red Bull Racing habla con el director del equipo Red Bull Racing, Christian Horner 19 / 43 Foto de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing, habla con su jefe de equipo, Christian Horner 20 / 43 Foto de: LAT Images Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, Christian Horner, director de Red Bull, y Max Verstappen 21 / 43 Foto de: LAT Images Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, Christian Horner, director de Red Bull, y Max Verstappen 22 / 43 Foto de: Red Bull Content Pool Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 23 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 24 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W13, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 25 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 26 / 43 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 27 / 43 Foto de: Carl Bingham / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 28 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR22, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 29 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 30 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 31 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 32 / 43 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Helmut Marko, consultor de Red Bull Racing y Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 33 / 43 Foto de: LAT Images Helmut Marko, consultor de Red Bull Racing y Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 34 / 43 Foto de: LAT Images Helmut Marko, consultor de Red Bull Racing y Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 35 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 36 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 37 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 38 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 39 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 40 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 41 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 42 / 43 Foto de: LAT Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 43 / 43 Foto de: LAT Images

Falando mais especificamente sobre a diferença entre Verstappen e a primeira Ferrari, ele insistiu: "O delta entre os dois compostos, como eu disse, é quase zero, porque o C5 começa a se degradar antes do final da primeira volta, é os setores que a completa volta."

"Na volta fora dos boxes, especialmente com C4, C5, eles estavam controlando o ritmo para não esquentar muito, mas o C5, para ser honesto, não parece ser o ideal para o Bahrein, o que não nos permite mostrar seu desempenho real. Assim como não conseguimos em Barcelona porque não são circuitos ideais para ele."

"O C4 não estava funcionando mal aqui. Não durou muito, é claro, mas para as voltas mais rápidas estava bem. O C5 não estava, era muito extremo."

F1 AO VIVO: Mercedes BLEFANDO? RBR favorita? Ferrari bem? E a 'MEIUCA'? Veja prévia do GP do BAHREIN

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast - Boletim do segundo dia de testes de pré-temporada da F1 no Bahrein